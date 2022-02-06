Эстония как объект российской пропаганды

С использованием медиа-ресурсов лоббируются экономические интересы России, призванные укрепить позиции российского государства и российских компаний на энергетическом рынке Европы. Для защиты экономических интересов российская пропаганда создаёт нарративы, типа: ”зловещий заговор США против Европы”. Америка наделяется качествами инфернального злодея, намеренного поставить Европу на колени перед США и заставить европейцев покупать дорогие американские энергоносители вместо дешёвого российского газа. Также усиливается атака на основные ценности и институты ЕС для формирования негативного информационного контента, создающего иллюзию скорого краха Евросоюза . Российская пропаганда активно тиражирует нарратив ”грядущий Апокалипсис Европы”. При этом России отводится роль государства, которое сохранится в грядущей катастрофе и примет на себя миссию по возрождению обновлённого мира.

При этом российская пропаганда продолжает совершенствоваться. Откровенные фейки заменяются полуправдой, когда в плотном информационном потоке смешиваются факты и ложь. Из традиционных технологий российская пропагандистская машина использует принцип ”зеркало”, когда любая трудно опровергаемая критика в адрес России сопровождается ответом в стиле — ”а вы ещё хуже”. Это, например, касается эпидемии коронавируса, которая также используется российской пропагандой для дополнения нарратива ”Европейский Апокалипсис”. Здесь работает самая простая схема: ”Вы там — на Западе пишете, что медицина в России отсталая и больницы в руинах. А сами не можете дать адекватные ответы на новые вызовы. В России с вирусом полный порядок, а Европа стала центром пандемии”. При этом антиваксеры, очень активные в медиа-пространстве Эстонии, призывают к ”свержению режима на Тоомпеа”, к массовым протестам против принудительной вакцинации и ограничений, называют сторонников вакцинации ”коронафашистами”, продолжают распространять вымыслы о коронавирусе и вакцинах, но старательно избегают оценок ситуации с пандемией в России. Мониторинг контента социальных сетей в русскоязычном сегменте Эстонии показал, что самые активные ”боты” являются одновременно апологетами Путина и России, сторонниками Трампа и противниками вакцинации и НАТО. Такие совпадения приводят к мысли, что существует единый центр управления этими ”ботами”, который также производит нарративы, направленные на дестабилизацию политической ситуации в Эстонии.