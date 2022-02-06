Эстония как объект российской пропаганды(8)
Военно-политическая обстановка в современном мире имеет ряд угрожающих трендов: нестабильность мировых рынков; масштабные военные конфликты в регионах Северной Африки и Ближнего Востока; миграционный кризис в Европе; разрушение системы международных договоров об ограничении обычного и ядерного вооружения на фоне продолжения ядерных программ в Иране и Северной Корее. И новый вызов – пандемия коронавируса. Ситуация осложняется обострением противоречий между крупными державами и региональными центрами – США, Китаем, ЕС и Россией. Переход от биполярного к многополярному миру, по сути, вошёл в противоречие с глобализацией, пишет публицист Андрей Кузичкин.
В новой системе международных отношений появились игроки, желающие изменить правила игры и законы конкуренции в свою пользу. Ведущая роль в профанации мировой политики, безусловно, принадлежит действующему высшему руководству России. Режим Путина не имеет потенциала для интеграции в международное сообщество в соответствии с универсальными ценностями демократии и правилами свободного рынка. Однако стремление к региональному и мировому доминированию привело к попыткам высшего руководства России начать политическую и территориальную экспансию в нарушение международного законодательства. Именно поэтому в середине 2000-х годов Кремль перешёл к силовому сценарию во внутренней и внешней политике.
Внутри страны началось подавление оппозиции и ограничение прав граждан, одновременно была принята программа масштабной модернизации вооружённых сил. В отношении стран Запада была развязана информационная агрессия, и началось вмешательство во внутренние дела государств по всему миру. Эта стратегия позволила России реализовать модель экономической экспансии в странах СНГ и на Балканах. Также произошло усиление зависимости стран ЕС от поставок российских углеводородов.
Именно такой курс, по мнению российских политтехнологов, гарантирует личную безопасность Владимира Путина в долгосрочном периоде, формируя его имидж как самого успешного руководителя, ”отца нации” и одновременно — ”сакральной жертвы Запада”. Борьба с Западом для спасения России и лично Путина превратилась в главное направление внешней политики России. В этом контексте медийные операции становятся оружием российских спецслужб в ”гибридной войне” с США и Европой и их союзниками по всему миру. Пропаганда применяется как инструмент прямого невоенного воздействия на Западную цивилизацию с целью её ослабления как основного конкурента России.
С этой целью в 2014-2020 годах в России была создана мощная пропагандистская машина, включающая разветвлённую структуру медийных ресурсов, финансируемую из федерального и регионального бюджетов. Производством пропаганды занимаются специализированные агентства под руководством Администрации Президента России. Стратегическим планированием пропаганды заняты многочисленные аналитические центры, также контролируемые Администрацией президента и действующие при государственных учреждениях.
Российская пропаганда производит информационный продукт для внутреннего и внешнего потребления. Экспортный контент включает массу иллюстраций и фактов, доказывающих превосходство российского оружия над вооружением стран-членов НАТО. Одна из главных тем — превосходство российского образа жизни; противопоставление высокой духовности российского общества ”гнилому” Западу.
Из текущих проблем, которые решает российская пропаганда, можно назвать подготовку вторжения в Украину, противодействие интересам США в Европе и на Ближнем Востоке; вмешательство в выборы в ряде демократических государств; дискредитация политиков, критикующих Россию и курс Владимира Путина; усиление панических настроений в связи с пандемией коронавируса. Стратегические задачи — ослабление НАТО; расширение жизненного пространства России путём поглощения Украины и Беларуси; отмена санкционного режима; дестабилизация общественно-политической ситуации в Европе.
Смысл развязанной Россией ”информационной войны” — борьба против различных государств с целью нанесения ущерба их информационным системам, процессам, ресурсам, критически важным структурам; подрыв политических и социальных систем; проведение массовых психологических кампаний против населения, элит, правительства, общества. Цель — заставить государство, атакуемое Россией невоенными средствами, принимать решения в пользу России. Например, так обеспечивается информационная поддержка продвижения российского проекта строительства газопровода Nord Stream 2.
”Информационная война” щедро финансируется правительством, как и Российские вооружённые силы. В российском федеральном бюджете на поддержку средств массовых коммуникаций в 2022-2024 годах предусмотрено почти 320 млрд рублей, или 3,75 млрд евро по текущему курсу. При этом расходы на здравоохранение сокращаются, а на медиа — растут.
Эстония полностью интегрирована в российское информационное пространство благодаря трансляции на территории страны практически всех российских телеканалов. Исследования показали, что русскоязычные телезрители Эстонии отдают предпочтение каналам ”РТР-Планета”, ”НТВ-мир” и ”Первому каналу”. При этом все российские пропагандистские шоу — ”60 минут”, ”Вечер с Владимиром Соловьёвым”, ”Москва. Кремль. Путин”, ”Международная пилорама” и прочие транслируются в полном объёме. Также в Эстонии распространяются российские печатные издания, в социальных сетях активно работают ”тролли” и ”боты” из России, которых по старинке называют ”пригожинскими троллями”. Действуют в Эстонии и собственные медиа-ресурсы, как русскоязычные, так и эстоноязычные, которые занимаются ретрансляцией российской пропаганды. В статусе ”полезных идиотов” используются политики, экономисты, учёные и журналисты, которые озвучивают российскую повестку и повторяют кремлёвские версии происходящего в мире.
С использованием медиа-ресурсов лоббируются экономические интересы России, призванные укрепить позиции российского государства и российских компаний на энергетическом рынке Европы. Для защиты экономических интересов российская пропаганда создаёт нарративы, типа: ”зловещий заговор США против Европы”. Америка наделяется качествами инфернального злодея, намеренного поставить Европу на колени перед США и заставить европейцев покупать дорогие американские энергоносители вместо дешёвого российского газа. Также усиливается атака на основные ценности и институты ЕС для формирования негативного информационного контента, создающего иллюзию скорого краха Евросоюза. Российская пропаганда активно тиражирует нарратив ”грядущий Апокалипсис Европы”. При этом России отводится роль государства, которое сохранится в грядущей катастрофе и примет на себя миссию по возрождению обновлённого мира.
Новые масштабы приобрёл нарратив — ”историческая память священна”. С этой целью российская пропаганда начала ревизию истории Второй мировой войны. Цель такой информационной политики — формирование имиджа России как сакральной жертвы корыстного, циничного и развратного Запада, который на протяжении веков ведёт войну против России и русского народа. Эстонии в этом контексте отводится особая роль как
”русофобского государства”, которое отказалось от советского прошлого, устраивает шествия нацистов, сносит памятники советским воинам и возводит монументы в память ”лесных братьев”. С особым удовольствием сетевые ”тролли” повторяют тезис, что в годы Второй мировой войны Эстония была объявлена территорией ”юденфрай” и возлагают ответственность за это на этнических эстонцев.
При этом российская пропаганда продолжает совершенствоваться. Откровенные фейки заменяются полуправдой, когда в плотном информационном потоке смешиваются факты и ложь. Из традиционных технологий российская пропагандистская машина использует принцип ”зеркало”, когда любая трудно опровергаемая критика в адрес России сопровождается ответом в стиле — ”а вы ещё хуже”. Это, например, касается эпидемии коронавируса, которая также используется российской пропагандой для дополнения нарратива ”Европейский Апокалипсис”. Здесь работает самая простая схема: ”Вы там — на Западе пишете, что медицина в России отсталая и больницы в руинах. А сами не можете дать адекватные ответы на новые вызовы. В России с вирусом полный порядок, а Европа стала центром пандемии”. При этом антиваксеры, очень активные в медиа-пространстве Эстонии, призывают к ”свержению режима на Тоомпеа”, к массовым протестам против принудительной вакцинации и ограничений, называют сторонников вакцинации ”коронафашистами”, продолжают распространять вымыслы о коронавирусе и вакцинах, но старательно избегают оценок ситуации с пандемией в России. Мониторинг контента социальных сетей в русскоязычном сегменте Эстонии показал, что самые активные ”боты” являются одновременно апологетами Путина и России, сторонниками Трампа и противниками вакцинации и НАТО. Такие совпадения приводят к мысли, что существует единый центр управления этими ”ботами”, который также производит нарративы, направленные на дестабилизацию политической ситуации в Эстонии.
Думаю, что правительство Эстонии должно адекватно оценить опасность распространения российской пропаганды в стране и принять меры по защите общества от токсичной информации, не имеющей ничего общего со свободой слова.