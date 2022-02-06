Человек, которому пересадили три почки: тридцать лет назад мне подарили новую жизнь

Койт Мяги получил от доноров не одну почку, а целых три. Первую операцию сделали в начале 1990-х, незадолго до наступления его совершеннолетия.

”Волею случая, когда мне было четырнадцать, было установлено, что одна из моих почек работает не так, как надо. Были различные патологии. Наконец, к восемнадцати годам она отказала совсем и мне пришлось начать ходить на диализ”, — рассказывает Мяги. Почки отвечают за очистку крови и выведение лишней жидкости из организма. Когда они перестают с этим справляться, человеку приходится ходить на диализ — часами сидеть подключенным к специальному аппарату, выполняющему эту работу за почки. И так три раза в неделю.