Кризис вокруг Украины: СМИ рассказали о новых опасениях США по поводу угрозы вторжения

В субботу газеты New York Times и Washington Post, также ссылаясь на анонимных американских чиновников, дали прогноз, согласно которому полномасштабное вторжение может привести к быстрому захвату Киева и к большим жертвам — до 50 тысяч человек. Официальный представитель США подтвердил эту оценку Ассошиэйтед пресс.

За последние две недели число батальонных тактических групп в приграничных районах увеличилось с 60 до 83, сообщают оба агентства. Личный состав каждой группы — от 750 до 1 тысячи военных, уточняет Ассошиэйтед пресс. Еще 14 групп якобы находятся в пути, сообщили собеседники агентств.

К числу этих признаков источники назвали учения стратегических ядерных сил России, которые обычно проводятся осенью, а в этом году, по их данным, перенесены на середину февраля. Время с середины февраля по март официальные лица в США считают наиболее вероятным "окном для вторжения". Согласно этой версии, учения могут быть использованы "в качестве сигнала, направленного на сдерживание Запада".

Собеседники агентства оговорились, что дипломатическое решение кризиса вокруг Украины остается возможным, но есть "ряд признаков", указывающих на то, что Путин якобы намеревается осуществить вторжение в ближайшие недели, хотя размеры и масштабы ожидаемого Вашингтоном вторжения "неясны".

Россия располагает около 70% военного потенциала, который, по ее мнению, потребуется для полномасштабного вторжения, и направляет дополнительные батальонные тактические группы к границе, заявили в субботу два американских чиновника, пишет Рейтер.

Россия сосредоточила вблизи Украины значительную часть войск, необходимых ей для предполагаемого вторжения, в случае которого погибнут тысячи военнослужащих и мирных граждан, со ссылкой на анонимных официальных лиц США пишут Рейтер, Ассошиэйтед пресс, Wall Street Journal и другие издания.

Украина может потерять от 5 тысяч до 25 тысяч военнослужащих, в то время как потери российских войск могут составить от 3 тысяч до 10 тысяч человек, а потери среди гражданского населения могут составить от 25 тысяч до 50 тысяч, цитирует собеседников Рейтер. Они также сказали, что если Россия все-таки вторгнется на Украину, то Киев может взят в течение "пары дней", а в Европу могут хлынуть "миллионы беженцев" (Washington Post оценило число беженцев в 5 млн человек).

Пик замерзания почвы ожидается 15 февраля, заявили официальные лица агентству Рейтер, что позволит российским воинским частям передвигаться по бездорожью, и такие условия продлятся до конца марта. Западные СМИ, опираясь на заявления американских властей, и ранее связывали сроки предполагаемого вторжения с тем, какие будут морозы и насколько твердым будет грунт.

Эти временные рамки и увеличивающаяся военная мощь вблизи Украины могут свидетельствовать о том, что окно для дипломатии закрывается, делает свой вывод агентство Рейтер. Российские военные действия и политические шаги усилили опасения США относительно того, что Москва может начать нападение на Украину в течение нескольких недель, пишет газета Wall Street Journal.

Где доказательства?

Официальные лица США при этом не представили доказательств, подтверждающих их оценки российских сил, подчеркивает Рейтер.

Агентство Ассошиэйтед пресс в свою очередь опубликовало статью "Ищете доказательства? Поверьте нам, говорит администрация Байдена" с резкой критикой в адрес администрации президента США, которая, по мнению автора, не предоставляет убедительных доказательств своих версий, в том числе связанных с Россией и Украиной.