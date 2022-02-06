SpFN: победит ли пандемию ковида "супервакцина" американских военных

Кроме того — в отличие от мРНК-вакцин — SpFN не нужно держать в холодильнике при двузначных температурах ниже нуля, что значительно упрощает хранение и доставку. Впрочем, это же относится и к белковой вакцине Novavax.

Одновременно вакцинация активирует Т-клетки, которые в случае наличия инфекции распознают и убивают инфицированные клетки, тем самым предотвращая размножение вируса. Вакцина SpFN также содержит своего рода усилитель — он, если использовать военную терминологию, немедленно приводит иммунную систему в состояние боевой готовности. Этот усилитель ALFQ, судя по заверениям изобретателей "супервакцины", получился особенно безопасным и эффективным.

Ранее одобренные вакцины также нацелены на этот шиповидный белок, потому что именно через него различные варианты коронавируса проникают в клетки человека. После вакцинации SpFN начинают вырабатываться антитела, которые связываются с этим белком таким образом, что вирус больше не может стыковаться со своим рецептором на наших клетках и, соответственно, больше не может заражать человека.

SpFN — белковая вакцина. Ее принцип действия аналогичен белковой вакцине Novavax , которая была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) в конце декабря прошлого года. SpFN базируется на ферритине, эндогенной белковой молекуле, способной накапливать железо. Она сворачивается в 24-гранный шар, очень похожий на футбольный мяч. На каждую новую грань наносится характерный шиповидный (спайковый) белок другого варианта коронавируса, что делает вакцину столь универсальной, а также легко модифицируемой.

"Супервакцина", "панкоронавирусная вакцина", "чудо-оружие" — все эти восторженные эпитеты адресованы вакцине от коронавируса SpNF, которую в настоящее время испытывают в США в Aрмейском научно-исследовательском институте имени Уолтера Рида (WRAIR). Она создана с использованием наночастиц шиповидного ферритина (сокращенно SpFN) и предназначена для защиты от инфекций, вызванных большим количеством вариантов коронавируса. Таким образом, в случае успеха испытаний в регулярных бустерах необходимости больше не будет. Одно средство — против всех мутаций вируса!

Успешные опыты на обезьянах



SpFN была разработана в Армейском исследовательском институте имени Уолтера Рида в Силвер-Спринге, штат Мэриленд. Сначала она была протестирована на бенгальских макаках. Вакцинация вызвала появление сильных нейтрализующих антител против исходного коронавируса, а также против четырех других его вариантов — альфа, бета, гамма и дельта — и даже была эффективна против вируса SARS-1, хотя он значительно отличается от SARS-CoV-2, написали исследователи из WRAIR в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.

По сообщениям СМИ, антитела, появляющиеся в результате использования SpFN, также должны быть способны бороться с омикрон-вариантом. Как рассказывают в WRAIR, после успешных испытаний на макаках уже были проведены исследования первой фазы и на людях. Их цель — получение информации о том, насколько эффективно действует SpFN на людей и как ими переносится эта вакцина.

"Испытания должны проложить путь для универсальной вакцины, которая защищает не только от текущего варианта вируса, но и от будущих, — поясняет один из создателей SpFN Кайвон Моджаррад. — Мы хотели бы дождаться получения клинических данных, прежде чем публиковать их, но пока все идет именно так, как мы надеялись".

Следующий коронавирус — в поле зрения



В долгосрочной перспективе, заявил медицинский советник Белого дома, главный американский инфекционист Энтони Фаучи, выступая в Конгрессе, разработка универсальной вакцины против коронавируса может внести вклад в предотвращение следующей пандемии. "Много инвестируется не только в улучшение имеющихся у нас вакцин против SARS-CoV-2, но и в разработку препаратов следующего поколения, особенно универсальных вакцин против коронавируса", — отметил Фаучи на слушаниях в Конгрессе.