Детские сады Ласнамяэ отметили начало олимпиады зажжением огня и спортивными соревнованиями

”На начавшихся зимних олимпийских играх мы можем болеть за спортсменов из Эстонии с помощью телетрансляций, но это также и отличная причина заняться популяризацией спорта и рассказать детям о зимних видах спорта. Надеюсь, что привитая уже в детском саду любовь к спорту останется с людьми на всю жизнь”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

В проекте, который инициировал детский сад Юмера, примет участие 20 детских садов со всего Ласнамяэ. В ходе мероприятий дети смогут ознакомиться с олимпийской символикой и зимними видами спорта. Также в каждом детском саду пройдет эстафета или другое подобное спортивное мероприятие.

Факел с символическим олимпийским огнем в течение двух недель будет перемещаться из одного детского сада в другой и создаст олимпийскую атмосферу. При этом, каждый детский сад будет самостоятельно выбирать формат проведения спортивного мероприятия. Торжественное окончание эстафеты состоится в парке Тондираба 17 февраля. В мероприятиях эстафеты олимпийского огня в Ласнамяэ примет участие порядка 500 детей.