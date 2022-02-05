21-летний швед сенсационно опередил лидера сезона и выиграл Олимпиаду в могуле

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Шведский фристайлист Вальтер Вальберг завоевал золотую медаль в соревнованиях по могулу на Олимпийских играх в Пекине. Он лишь на 0,05 балла опередил олимпийского чемпиона Пхёнчанга Микаэля Кингсбери.