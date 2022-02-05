05.02.2022, 16:02
21-летний швед сенсационно опередил лидера сезона и выиграл Олимпиаду в могуле(1)
Фото: DELFI
Шведский фристайлист Вальтер Вальберг завоевал золотую медаль в соревнованиях по могулу на Олимпийских играх в Пекине. Он лишь на 0,05 балла опередил олимпийского чемпиона Пхёнчанга Микаэля Кингсбери.
Тройку призёров замкнул японец Икума Хорисима.
Олимпийские игры. Пекин. Фристайл. Могул. Мужчины
1. Вальтер Вальберг (Швеция) — 83,23 балла.
2. Микаэль Кингсбери (Канада) — 82,18.
3. Икума Хорисима (Япония) — 81,48.
4. Бенжамен Каве (Франция) — 79,44.
5. Ник Пейдж (США) – 78,90.
6. Купер Вудс-Топалович (Австралия) – 78,88.
Эстонские спортсмены не были представлены в данной дисциплине.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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