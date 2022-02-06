Превратите свои видео в деньги: где можно продать собственное творчество?
Руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма делится советами о возможностях и платформах, на которых каждый человек может превратить в деньги сделанные им видео, инновационные клипы или другой интересный видеоконтент.
”В случае продаваемого видео необходимо учитывать тот момент, что оно должно быть снято как можно более профессионально, обладать хорошим звуком и ярким содержанием. Для создания такого видео больше не требуется профессиональная камера — сделать это можно и с помощью телефона, например, с помощью самой новой модели Galaxy S21 FE, которая способна делать съемку в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду и оборудована видеостабилизатором”, — объяснил Аасма.
”Очень важен и сам контент. Например, недавно на весь мир прославилось видео о том, как в Таллине на дороге возник затор с участием роботов-курьеров. Именно такие интересные клипы о повседневной жизни обладают высоким потенциалом для продажи”, — добавил Аасма.
1. Uscreen
Это одна из ведущих мировых видеоплатформ, на которую можно загрузить свое творчество и получить деньги от его продажи или аренды. На сайте можно самостоятельно установить цены за различные возможности использования видео. Среди прочего платформа поддерживает синхронизацию Dropbox и FTP.
”На этом сайте наилучшим товаром становится контент образовательного или развлекательного характера, а также тренировочные и обучающие видео, — сказал Аасма. — Каждый автор назначает цену самостоятельно, и поэтому на данной платформе можно заработать совершенно разные суммы”.
2. Shutterstock
О Shutterstock многие любители фотографии и видео скорее всего слышали в связи с тем, что на данной платформе предлагается очень большой банк фотографий. Кроме того, на ней можно купить и видеоклипы. Так как среда Shutterstock является достаточно простой и логичной, она пользуется очень большой популярностью.
”Средний заработок в Shutterstock составляет 15–40% от суммы, за которую платформа продает видео. Так как платформу Shutterstock используют крупные мировые компании, которые постоянно ищут различный видеоконтент для рекламы и видео о своих изделия и услугах, одна успешная продажа вполне может позволить заработать достаточно много денег, — сказал Аасма. — Недавно они реорганизовали свою систему оплаты таким образом, что теперь чем больше контента человеку удается продать на платформе, тем больше он может заработать”.
3. Vimeo
О Vimeo скорее всего также слышали достаточно многие, однако относительно малоизвестным остается тот факт, что посредством этого портала можно продавать и собственные видео. Стоящий 20 долларов пакет VIMEO Pro предлагает пользователю получать вплоть до 90% от дохода с продаваемого контента, а также самостоятельно устанавливать цену на свои видео. В качестве интересной дополнительной функции Vimeo дает возможность посмотреть статистику того, насколько популярным оказался тот или иной клип.
”Популярность клипов о путешествиях, еде, экстремальных видах спорта, а также высококачественных кадров с дронов постоянно растет, и именно такой контент пользователи ищут больше всего. Стоит признать, что сделать с телефона такой же кадр, как и с дрона, достаточно сложно, однако, например, обладающий тремя камерами и различными видеовозможностями смартфон Galaxy S21 FE позволяет достаточно просто снимать аппетитные кулинарные кадры на профессиональном уровне”, — сказал Аасма.
4. Newsflare
Данная платформа позволяет загружать инновационные материалы, и новостные каналы со всего мира ищут на ней эксклюзивный и развлекательный контент. Таким контентом может быть, например, уже упомянутый выше затор роботов-курьеров, дорожно-транспортные происшествия, что-нибудь связанное с животными, а также многое другое. На сайте предлагаются отдельные категории, по которым видео можно с удобством отсортировать и разместить для продажи. Кроме того, у сайта есть собственный канал на YouTube, с помощью которого можно лучше разобраться в том, какой контент нравится зрителям больше всего.
5. Pond5
Аналогично вышеописанным платформам, Pond5 также пользуется огромной популярностью, позволяя продавать без авторских прав не только видео, но и музыку, фотографии, видеоэффекты, 3D-эффекты, а также другую эфирную графику. Пользователь может самостоятельно установить цену на свое творчество, и платформа гарантирует ему 50% от дохода с продажи.