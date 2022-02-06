Превратите свои видео в деньги: где можно продать собственное творчество?

Руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма делится советами о возможностях и платформах, на которых каждый человек может превратить в деньги сделанные им видео, инновационные клипы или другой интересный видеоконтент.

”В случае продаваемого видео необходимо учитывать тот момент, что оно должно быть снято как можно более профессионально, обладать хорошим звуком и ярким содержанием. Для создания такого видео больше не требуется профессиональная камера — сделать это можно и с помощью телефона, например, с помощью самой новой модели Galaxy S21 FE, которая способна делать съемку в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду и оборудована видеостабилизатором”, — объяснил Аасма.

”Очень важен и сам контент. Например, недавно на весь мир прославилось видео о том, как в Таллине на дороге возник затор с участием роботов-курьеров. Именно такие интересные клипы о повседневной жизни обладают высоким потенциалом для продажи”, — добавил Аасма.

1. Uscreen

Это одна из ведущих мировых видеоплатформ, на которую можно загрузить свое творчество и получить деньги от его продажи или аренды. На сайте можно самостоятельно установить цены за различные возможности использования видео. Среди прочего платформа поддерживает синхронизацию Dropbox и FTP.

”На этом сайте наилучшим товаром становится контент образовательного или развлекательного характера, а также тренировочные и обучающие видео, — сказал Аасма. — Каждый автор назначает цену самостоятельно, и поэтому на данной платформе можно заработать совершенно разные суммы”.

2. Shutterstock

О Shutterstock многие любители фотографии и видео скорее всего слышали в связи с тем, что на данной платформе предлагается очень большой банк фотографий. Кроме того, на ней можно купить и видеоклипы. Так как среда Shutterstock является достаточно простой и логичной, она пользуется очень большой популярностью.