Венедиктов: дойдут ли русские танки до Киева? Нет!

”Дойдут ли (российские) танки до Киева? Нет! Что может быть, по-моему Лавров, проговорился очень здорово и те кто внимательно слушал ”Эхо” это увидели. Есть регион, он сильно напоминает Палестину . Там есть полевые командиры, которые контролируют Донбасс — ЛНР , ДНР ”, — рассказал Венедиктов.

”У них (полевых командиров) огромные собственные интересы, они заинтересованы в том, чтобы никто не договорился. Кто здесь власть — мы здесь власть. Один контролирует уголь, второй руду, третий наркотики и т.д. Любой порядок — это им конец. У них вооруженные отряды, если дело будет двигаться к какому-то перемирию они его нарушат. Начнется стрельба, они могут переходить эту линию разграничения, стрелять друг в друга и т.д. И хватит ли разума и нервов с одной стороны у российского руководства, а с другой у украинского не влезть туда с танками и с криками наших бьют? Если бы я был полевым командиром, то я обязательно обратился бы за помощью к своему лидеру”, — сказал Венедиктов.