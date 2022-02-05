Лучший эстонский фигурист повредил плечо и может пропустить Олимпиаду

Со льда спортсмена пришлось отправить в местную больницу, где ему была проведена МРТ. Более точный диагноз займет некоторое время, поэтому ответа на вопрос, выступит ли Александр на Олимпиаде, пока нет.

Врач олимпийской сборной Эстонии Михкель Мардна считает, что спортсмену потребуется операция, однако сделать ее можно будет после Олимпийских игр уже в Эстонии. В этом случае фигурист сможет выступить в Пекине.

Короткая программа в мужском фигурном катании пройдет во вторник, 8 февраля, а произвольная — в четверг.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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