Украина официально запросила у Германии оружие и военную технику

Украина направила в Берлин список вооружений, который она хочет получить от Германии, сообщила в пятницу, 4 февраля, немецкая газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

По ее данным, документ содержит подробный перечень оружия и военной техники, в которых нуждается Киев, в частности комплексы ПВО средней дальности, переносные зенитно-ракетные комплексы, переносные комплексы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами, системы микроволнового оружия, электронные радиолокационные системы, а также приборы ночного видения, камеры наблюдения и боеприпасы. В письме особо подчеркивается, что речь идет об "оборонительных системах вооружения".

Правительство Германии до сих пор отказывалось поставлять Украине вооружения. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF 3 февраля вновь подтвердил эту позицию, критикуемую как восточноевропейскими партнерами Берлина по НАТО, так и официальным Киевом. Согласно Süddeutsche Zeitung, в письме, которое направлено в министерство обороны Германии и МИД ФРГ, Украина просит рассмотреть ее запрос уже "в самое ближайшее время".

Олаф Шольц и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок вскоре посетят Украину. Бербок намерена 6 февраля встретиться в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и ее коллегой по должности Дмитрием Кулебой, а на следующий день — посетить линию разграничения в Донбассе. Шольц 14 февраля прибудет в Киев, а спустя сутки встретится в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

Москва перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, обосновав этот шаг "военными учениями". Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится начать войну против Украины. Кремль отрицает планы такой операции и обвиняет Запад в вооружении Киева и проведении маневров возле российских границ. Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и в случае ее отказа грозит жесткими санкциями.