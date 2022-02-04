Совместное заявление: Китай поддержал российские требования о нерасширении НАТО. Россия не признает независимость Тайваня

”Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств”, — говорится в заявлении.

Кроме того, Китай поддержал выдвинутые Россией предложения по гарантиям безопасности в Европе, следует из документа.

Что еще говорится в заявлении Москвы и Пекина

Некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем и прибегать к силовой политике, практикуют вмешательство во внутренние дела других государств.

Демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита — общая задача всего мирового сообщества. Демократия не строится по трафаретам. Народ вправе выбирать такие формы и методы реализации демократии, которые соответствуют специфике данного государства. Право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа.

Россия и Китай, являющиеся мировыми державами с богатым культурным и историческим наследием, имеют глубокие традиции демократии, основанные на тысячелетнем опыте развития, широкой народной поддержке и учете нужд и интересов граждан.

Попытки отдельных государств навязывать другим странам свои ”демократические стандарты”, присвоить себе монопольное право на оценку уровня соответствия критериям демократии <…> на самом деле представляют собой пример попрания демократии и отступления от ее духа и истинных ценностей. Подобные попытки выступать в роли гегемона представляют серьезную угрозу глобальному и региональному миру и стабильности, подрывают устойчивость миропорядка.