Совместное заявление: Китай поддержал российские требования о нерасширении НАТО. Россия не признает независимость Тайваня
Россия и Китай опубликовали совместное заявление в рамках визита Владимира Путина в Пекин. В документе, который носит программный характер, говорится, что страны выступают против расширения НАТО. Заявление опубликовано на сайте Кремля.
”Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств”, — говорится в заявлении.
Кроме того, Китай поддержал выдвинутые Россией предложения по гарантиям безопасности в Европе, следует из документа.
Что еще говорится в заявлении Москвы и Пекина
Некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем и прибегать к силовой политике, практикуют вмешательство во внутренние дела других государств.
Демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита — общая задача всего мирового сообщества. Демократия не строится по трафаретам. Народ вправе выбирать такие формы и методы реализации демократии, которые соответствуют специфике данного государства. Право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа.
Россия и Китай, являющиеся мировыми державами с богатым культурным и историческим наследием, имеют глубокие традиции демократии, основанные на тысячелетнем опыте развития, широкой народной поддержке и учете нужд и интересов граждан.
Попытки отдельных государств навязывать другим странам свои ”демократические стандарты”, присвоить себе монопольное право на оценку уровня соответствия критериям демократии <…> на самом деле представляют собой пример попрания демократии и отступления от ее духа и истинных ценностей. Подобные попытки выступать в роли гегемона представляют серьезную угрозу глобальному и региональному миру и стабильности, подрывают устойчивость миропорядка.
Москва и Пекин подчеркивают, что проблема происхождения новой коронавирусной инфекции лежит в научной плоскости, и выступают против политизации этой проблематики.
Россия подтверждает приверженность принципу ”одного Китая”, подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме.
Стороны считают, что отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции преследуют цель получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других, <…> серьезно подрывают порядок в сфере международной безопасности и глобальную стратегическую стабильность. Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран.
Всем ядерным государствам следует отказаться от менталитета холодной войны и ”игр с нулевой суммой”, снижать роль ядерного оружия в своей политике по обеспечению национальной безопасности, вывести развернутые за рубежом ядерные вооружения, исключить ничем не ограниченное развитие глобальной противоракетной обороны (ПРО).
Россия и Китай намерены отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся послевоенный миропорядок, противостоять попыткам отрицания, искажения и фальсификации истории Второй мировой войны.
В совместном заявлении России и Китая говорится, что отношения двух стран ”превосходят военно-политические союзы времен холодной войны”.
”Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах”, — говорится в документе. Вместе с тем в заявлении не конкретизируются какие-либо планы по созданию новых альянсов, за исключением уже существующих.
Президент России прибыл в Китай, чтобы принять участие в открытии зимних Олимпийских игр и встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином.
Во время визита российской делегации ”Роснефть” и китайская CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн т нефти в Китай через Казахстан в течение десяти лет, а ”Газпром” договорился о поставках газа в Китай с Дальнего Востока. Объем поставок российского газа в КНР увеличится на 10 млрд куб. м и достигнет 48 млрд куб. м в год, включая поставки по газопроводу ”Сила Сибири”, передает РБК.