ФОТО | Противники коронавирусных ограничений заблокировали движение в центре Хельсинки

Люди вышли на проезжую часть улицы Маннерхейминтиэ возле здания парламента. Из-за акции парализовано движение автобусов и трамваев.

Согласно данным полиции, на месте собралось около 700 человек. В то же время стражи правопорядка не пропустили в центр грузовики.

Полиция произвела несколько задержаний, сообщил старший инспектор полиции Ярмо Хейнонен.

Акция должна продлиться до десяти вечера и возобновиться в десять утра. Согласно заявлению организаторов, протесты продолжатся до среды.

Ранее организаторы демонстрации заявили, что намерены добиваться заявленных целей также путем гражданского неповиновения.

Протест Convoy Finland ориентируется на марш грузовиков, который прошел в Канаде неделю назад.

Ранее на этой неделе правительство приняло решение о постепенном снятии всех ограничений, начиная с 14 февраля.