Открылась выставка об истории маяков в Ласнамяэ

”Расположенные на холме Ласнамяги маяки играют важную роль в морской истории Эстонии и знакомы каждому таллиннцу. Несколько улиц в районе Ласнамяэ были названы в честь маяков, и я рада, что многие любители истории смогут поближе познакомиться с достойной и увлекательной историей таллиннских маяков”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Таллиннский нижний маяк был построен в 1836 году. Здание Таллиннского верхнего маяка возвели несколько позже, в 1896 году. Несмотря на долгий срок службы и две мировых войны, оба маяка по-прежнему помогают в навигации судов в Таллиннском заливе и работают круглосуточно.

”Почти в каждом микрорайоне столицы можно найти жемчужины морской культуры Эстонии. Такие выставки, как эта, помогают их замечать и сохранять. Чем точнее мы знаем, что было в нашем городе несколько десятилетий или веков назад, тем лучше мы будем ценить наш родной город. Сохранение морского наследия и повышение осведомленности о нем — достойное занятие для Таллинна, который является древним морским городом”, — сказал директор Эстонского морского музея Урмас Дресен.

По словам руководителя Ülemiste keskus Гуйдо Пярнитса, торговый центр рад принять выставку у себя. ”Мы очень рады, что все посетители Ülemiste keskus смогут познакомиться с увлекательной историей района возле торгового центра. Маяки Ласнамяэ — определенно заметная достопримечательность, хорошо знакомая местным жителям, но даже они не обязательно знают исторический контекст этих строений. Эта выставка дает возможность посмотреть на известные объекты района свежим взглядом”, — сказал Пярнитс.

На временной выставке можно познакомиться поближе с макетом обоих маяков, а также узнать об основных вехах в истории обоих маяков при помощи многочисленных архивных фотографий и документов. Тексты об истории маяков доступны на эстонском и на русском.