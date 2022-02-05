Delfi в Украине | "О войне говорят, когда надо продать батарейки или свечи". Жители Луганска рассказали о жизни в ЛНР

Это нейтральная зона, как мост между Нарвой и Ивангородом. Сопровождающий нас правозащитник Константин Реуцкий, который работает в зоне конфликта, говорит, что теоретически здесь с людьми может происходить все что угодно.

Оказавшись в нейтральной зоне, пользуемся случаем и общаемся с людьми, которые пересекают границу. Леонид идет со стороны неподконтрольной территории. Прописка у него там, но все эти 8 лет, пока идут военные действия, он живет на даче в Станице Луганской, в поселке Макарово.

В т. н. ЛНР у него сын и внук. ”Проходится все прекрасно, особенно с той стороны. Так что жалоб пока нет”, — указывает он в сторону украинского контрольного пункта.

Анастасия пересекает границу в сторону неподконтрольной территории. ”Украина не отрезана от всего мира, — говорит она, сравнивая условия с ситуацией на подконтрольной территории. — Там есть почта хотя бы, банковские переводы, там можно расплачиваться безналичкой. В Луганске такого нет. В этом и отличие: Луганск это как будто закрытая территория, отрезана от всего мира, а Украина — нет”.