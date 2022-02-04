Путин присутствовал на открытии Зимней Олимпиады в Пекине, несмотря на запрет

Как известно в декабре 2020 года, CAS наказал Россию за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории: для спортсменов. Это привело к запрету на флаг и гимн на топ-турнирах в течение двух лет.

В решении CAS сообщается также следующее (пункт №4): тот кто представляет правительство России, запрещается быть членами панелей или комитетов любой организации-подписанта Всемирного антидопингового кодекса. Это означает, что они не могут получать аккредитацию на Олимпийские игры, а также на чемпионаты мира. Принимать участие каким-либо образом в этих турнирах также запрещено.

Вывод такой, что Путину и правда нельзя ехать в Пекин 2022 как гостю Олимпиады, но в CAS все-таки подразумеваются исключения.

В одном из исключений говориться: "он может поехать, если его лично пригласит глава государства-организатора или премьер-министр этой страны".

Благодаря генсеку Компартии Китая Си Цзиньпин, который лично пригласил Владимира Путина на Олимпиаду 2022 в Пекин. Путин это приглашение принял еще в сентябре.

"Мы давно знакомы с Си Цзиньпином и, как добрые друзья и политики, у которых во многом общие взгляды на решение мировых проблем, тесно и часто общаемся. Поэтому сразу же откликнулся на его приглашение посетить Китай с визитом, разделить с китайскими друзьями радость проведения главного спортивного праздника", – объяснил Путин.

Многие мировые лидеры объявили Олимпиаде дипломатический бойкот из-за ситуации с уйгурами, которых, по сообщениям правозащитников, серьезно угнетают власти.

Путин выступал против бойкота. Об этом он рассказал Си Цзиньпину во время переговоров по видеосвязи в декабре: "Уважаемый друг! Уважаемый председатель Си Цзиньпин! Рассчитываю, что в феврале следующего года мы наконец-то сможем встретиться и лично, в Пекине".

Полностью статью можно прочитать тут.Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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