В хоккейной сборной Латвии перед матчем с Россией несколько хоккеистов сдали положительные тест на коронавирус

Семеро игроков мужской сборной Латвии по хоккею в преддверии Зимней Олимпиады сдали положительные тесты на коронавирус, говорится в Twitter Федерация хоккея Латвии.

"Во время прибытия в Пекин, семеро хоккеистов из Латвии сдали положительные тесты на коронавирус", — говорится в сообщении.

В федерации уточнили, что двое хоккеистов были отправлены на карантин, пятеро ожидают результатов повторных тестов.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Мужской олимпийский хоккейный турнир начинается 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с Швейцарией (9 февраля), Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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