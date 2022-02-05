В хоккейной сборной Латвии перед матчем с Россией несколько хоккеистов сдали положительные тест на коронавирус
На карантине находятся два игрока хоккейной сборной Латвии, ожидают результатов повторных тестов еще пятеро хоккеистов. Латвийской сборной предстоит провести товарищеский предолимпийский матч с Россией.
Семеро игроков мужской сборной Латвии по хоккею в преддверии Зимней Олимпиады сдали положительные тесты на коронавирус, говорится в Twitter Федерация хоккея Латвии.
"Во время прибытия в Пекин, семеро хоккеистов из Латвии сдали положительные тесты на коронавирус", — говорится в сообщении.
В федерации уточнили, что двое хоккеистов были отправлены на карантин, пятеро ожидают результатов повторных тестов.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
Мужской олимпийский хоккейный турнир начинается 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с Швейцарией (9 февраля), Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).
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