Россия прекращает работу Deutsche Welle в ответ на блокировку канала RT в Германии

В МИД России заявили, что аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle будут аннулированы, корреспондентский пункт закрыт, спутниковое и иное вещание прекращено, а также будет инициирована процедура признания компании иностранным агентом. До сих пор бюро германской медиакомпании этого статуса не имело.

В сообщении МИД сказано, что планируется "запуск процесса формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и иному оказанию давления на российского медиаоператора". Им запретят въезд в Россию.

Объявленные в четверг меры - только первый этап, добавили в министерстве.

"Информация о последующих этапах ответных мер будет своевременно опубликована", - говорится в сообщении.

"Спасибо, родненькая! - отреагировала руководитель RT Маргарита Симоньян.

Гендиректор немецкого вещателя Deutsche Welle Петер Лимбург сказал, что решение российских властей "не поддается пониманию" и является "чрезмерной реакцией".

"Даже если в конечном итоге нам придется закрыть корпункт в Москве, это не повлияет на освещение DW событий в России. Напротив, мы его значительно расширим", - заявил Лимбург.

"С нами происходит то, что случается со средствами массовой информации только в автократиях. Мы официально протестуем против этой абсурдной реакции и намерены обратиться в суд против заявленных мер", - заявил глава DW.

В МИД Германии заявили, что российские меры против Deutsche Welle "не имеют под собой никаких оснований и представляют собой новую напряженность для германо-российских отношений".

Ранее в четверг представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что происходящее с RT в Германии - "ни что иное как посягательство на свободу слова".

Запрет вещания RT в Германии

Комиссия по допуску и надзору германского медиарегулятора Medienanstalten с 1 февраля запретила распространение RT DE в Германии через спутник, интернет и мобильные платформы, поскольку программа "выпускается без разрешения, которое не было запрошено".