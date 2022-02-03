Украина попросила Германию разблокировать поставку оружия Эстонией и другими странами

"Мы просили у правительства Германии прекратить блокировать поставку оружия другими странами. Например, просьбу правительства Эстонии поставить в Украину оружие производства еще ГДР", — сказал он, добавив, что "Германия отказывает".

Германия, по его словам, также блокирует поставку на Украину оружия по линии NSPA — специального агентства, которое позволяет прозрачно приобретать оружие.

"Мы просим не блокировать возможность нам защищаться", — заявил Резников.

При этом, по его словам, информация о поставке на Украину 5 тыс. шлемов пока существует только на уровне заявлений. "Ни одного письменного ответа мы не получили", — сказал он.

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