Знаменитый гонконгский актер Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня

67-летний Чан, звезда гонконгских боевиков и комедий, известный своей поддержкой пекинского правительства, был назван в официальном пресс-релизе под своим китайским именем — Чэнь Ганшэн.

”Я проснулся в 4 утра, мне холодно, но я очень счастлив. Это моя четвертая Олимпиада!”, — сказал Джеки Чан журналистам после пробежки вдоль стены.

Бадалин, участок стены, который чаще всего посещают туристы, находится в 70 км к северо-западу от центра Пекина в районе Яньцин, недалеко от олимпийских трасс для скольжения и горнолыжного спорта. Он был построен около 1500 г. н.э. во времена династии Мин.