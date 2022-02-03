В Ласнамяэ обсудят сохранение исторического наследия

”Мы хотим, чтобы зеленая зона Вормси стала для местных жителей еще более приятным местом отдыха, где одновременно есть и представляющие историческую ценность объекты, и расположенные возле них крайне популярные баскетбольная и детская площадки. Жители Ласнамяэ могут поделиться своим мнением о будущем этой зеленой зоны, чтобы ее развитие проходило с учетом обратной связи и идей жителей”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Зеленая зона Вормси расположена на пересечении одноименной улицы с Нарвским шоссе и Ляэнемере теэ. В 1867-1931 гг. здесь работала волостная школа Нехату. В дальнейшем здание школы использовалось как частное жилье и сгорело в 1988 г. Сейчас от него остались лишь фундамент и фруктовый сад, а с историей школы прохожих знакомит установленный неподалеку временный исторический стенд.

Дискуссия о будущем зеленой зоны Вормси начнется в 16:00 на месте, и к участию приглашаются жители окрестных домов. В ходе мероприятия будут искать возможные решения для развития зеленой зоны и конкретные варианты улучшения городского пространства, которые можно было бы реализовать уже в этом году.

Дискуссию проводит город Таллинн в рамках проекта GoGreenRoutes, цель которого с помощью вовлечения горожан применять в городской среде различные природные решения, повысить осведомленность людей об окружающей среде и способствовать здоровому поведению.