После падения на тренировке в Пекине сноубордистку увезли в больницу с тяжелыми травмами

Спортсменка упала после попытки выполнить один из прыжковых элементов на трассе для слоупстайла. После падения Йосика лежала неподвижно, а когда бригада медиков попыталась ее перевернуть на спину, японка закричала от боли.

Врачам потребовалось около 20 минут, чтобы переместить спортсменку на носилки. В итоге Йосику госпитализировали. О характере ее травм не сообщается.

22-летняя Рина Йосика является двукратной чемпионкой Японии в слоупстайле. На Олимпиаде в Пекине она планировала выступить в слоупстайле (движение по трассе с исполнением прыжков на трамплинах, пирамидах, контр-уклонах, дропах и перилах) и биг-эйре (выполнение трюков в воздухе после прыжка с трамплина).