12 лет назад в день открытия Олимпиады погиб грузинский саночник. Сегодня в Пекине принял старт его племянник

Нодар Кумариташвили вылетел с трассы во время тренировки и врезался в бетонный столб. Врачи пытались спасти спортсмена, на вертолете доставили в больницу Уистлера, но ничего не помогло — через час он скончался.

Это была первая олимпийская гибель спортсмена после Альбервиля-1992, где в тренировочных спусках на скорость (спид-скиинг) погиб швейцарец Николя Бошате. На церемонии открытия объявили минуту молчания в память о Нодаре.

21-летний Саба Кумариташвили — племянник Нодара. Вообще, в Грузии род Кумариташвили тесно связан с санным спортом. Прадедушка Сабы (и дед Нодара) — Алеко Кумариташвили — участвовал в создании первой санной трассы в Грузии, а затем работал тренером сборной. Отец Сабы (двоюродный брат Нодара) сейчас возглавляет Федерацию санного спорта Грузии.

Нодару в Ванкувере-2010 тоже был 21 год, и это тоже была его первая Олимпиада, но Саба признается, что выступает теперь за двоих — за себя и Нодара.

В обоих тренировочных заездах Пекина-2022 Кумариташивли показал худшее время заездов, в трех секундах от лидера.

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