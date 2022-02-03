Департамент: при выборе маски для лица из ткани следует ознакомиться с маркировкой изделия

Цель проверки состояла в том, чтобы получить обзор эффективности масок для лица из ткани, доступных на рынке Эстонии. Результаты тестирования показали, что эффективность фильтрации масок для лица из ткани может сильно различаться и на рынке также есть маски с очень низкой эффективностью. Десять из исследованных масок имели эффективность фильтрации менее 50%, восемь имели эффективность фильтрации от 50 до 90%, и только шесть масок имели эффективность фильтрации более 90%.

”Выбирая маску в магазине, мы рекомендуем потребителям ознакомиться с маркировкой на упаковке маски. Предпочтение следует отдавать маскам, на маркировке которых указана информация об эффективности фильтрации. Чем выше показатель эффективности фильтрации, тем лучше маска защищает. Следует также обратить внимание на материал маски — в случае очень тонкого и прозрачного материала можно ожидать низкой эффективности фильтрации капель”, — пояснила Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела TTJA.

Кроме того, при выборе маски важно ознакомиться с прилагаемой инструкцией по применению и стирке. Чтобы уничтожить частицы вируса, маску следует стирать при температуре не менее 60 градусов или гладить утюгом. Поэтому многоразовая маска должна быть изготовлена из материала, выдерживающего стирку при температуре 60 градусов. Если на упаковке указано, например, стирка при 40 градусах и нет упоминания о глажке или дезинфекции для уничтожения вирусных частиц, то это одноразовая маска. То же самое относится и к маскам, на которых отсутствует инструкция по очистке.