Департамент: при выборе маски для лица из ткани следует ознакомиться с маркировкой изделия(1)
В 2021 году Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) протестировал 24 различных масок для лица из ткани, продававшихся в магазинах, из которых 10 оказались малоэффективными и только 6 имели эффективность фильтрации более 90%.
Цель проверки состояла в том, чтобы получить обзор эффективности масок для лица из ткани, доступных на рынке Эстонии. Результаты тестирования показали, что эффективность фильтрации масок для лица из ткани может сильно различаться и на рынке также есть маски с очень низкой эффективностью. Десять из исследованных масок имели эффективность фильтрации менее 50%, восемь имели эффективность фильтрации от 50 до 90%, и только шесть масок имели эффективность фильтрации более 90%.
”Выбирая маску в магазине, мы рекомендуем потребителям ознакомиться с маркировкой на упаковке маски. Предпочтение следует отдавать маскам, на маркировке которых указана информация об эффективности фильтрации. Чем выше показатель эффективности фильтрации, тем лучше маска защищает. Следует также обратить внимание на материал маски — в случае очень тонкого и прозрачного материала можно ожидать низкой эффективности фильтрации капель”, — пояснила Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела TTJA.
Кроме того, при выборе маски важно ознакомиться с прилагаемой инструкцией по применению и стирке. Чтобы уничтожить частицы вируса, маску следует стирать при температуре не менее 60 градусов или гладить утюгом. Поэтому многоразовая маска должна быть изготовлена из материала, выдерживающего стирку при температуре 60 градусов. Если на упаковке указано, например, стирка при 40 градусах и нет упоминания о глажке или дезинфекции для уничтожения вирусных частиц, то это одноразовая маска. То же самое относится и к маскам, на которых отсутствует инструкция по очистке.
Предпринимателям TTJA напоминает, что департамент разработал минимальные требования по продаже масок для лица из ткани. Минимальные требования основаны на руководстве Европейского комитета по стандартизаций (CEN) CWA 17553:2020, наиболее важным из которых является то, что фильтрующие свойства масок должны быть протестированы и указаны на упаковке. Также должны быть протестированы резинки-крепления маски, и упаковка должна содержать инструкцию по применению (включая инструкцию по очистке). Слово ”защитная маска” и маркировка СЕ не должны использоваться при продаже таких масок, поскольку они не являются средствами индивидуальной защиты или сертифицированными масками. Руководство по минимальным требованиям к маскам для лица из ткани можно найти на веб-странице TTJA.
Маски для лица из ткани— это маски, предназначенные для предотвращения распространения летучих капель из дыхательных путей пользователя в окружающую среду и тем самым уменьшения количества вирусных частиц в окружающем воздухе. Хотя маски для лица из ткани не являются защитными масками (респираторными), показатель эффективности фильтрации не менее важен, так как от этого зависит, сколько летучих частиц из дыхательных путей носителя маски достигает окружающих людей.