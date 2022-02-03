Парагвай уступил Бразилии и лишился шансов на попадание на ЧМ по футболу

Бразилия крупно обыграла Парагвай (4:0) и окончательно лишила его шансов на поездку в Катар. За два тура до конца отборочного турнира сборную Парагвая от выводящего в стыковые матчи пятого места стали отделять 8 очков.

А вот находящаяся на пятом месте сборная Перу сыграла вничью с Эквадором (1:1) и отстает от идущего четвертым Уругвая всего на одно очко. 24 марта им предстоит очная встреча.

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