03.02.2022, 08:10
Парагвай уступил Бразилии и лишился шансов на попадание на ЧМ по футболу
Фото: Scanpix
В рамках отбора ЧМ-2022 в Южной Америке состоялись матчи 16 тура.
Бразилия крупно обыграла Парагвай (4:0) и окончательно лишила его шансов на поездку в Катар. За два тура до конца отборочного турнира сборную Парагвая от выводящего в стыковые матчи пятого места стали отделять 8 очков.
А вот находящаяся на пятом месте сборная Перу сыграла вничью с Эквадором (1:1) и отстает от идущего четвертым Уругвая всего на одно очко. 24 марта им предстоит очная встреча.
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