Сильнейшая лыжная держава объявила состав на первые гонки. Есть неожиданности

В женской сборной Норвегии в скиатлоне выступят Тереза Йохауг, Рагнхиль Хага и Хелене Марие Фоссесхолм. Таким образом, норвежки не заполнят максимальную квоту в четыре спортсменки на гонку. Это связано с положительными тестами на коронавирус Хайди Венг и Анне Кьерсти Калво.