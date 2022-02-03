Олимпиадa
03.02.2022, 07:30

Сильнейшая лыжная держава объявила состав на первые гонки. Есть неожиданности

 
Йоханнес Клебо
Фото: Scanpix

По информации NRK, уже сформирован состав сборной Норвегии для участия в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

В мужскую четверку вошли Йоханнес Клэбо, Ханс Кристер Холунн, Шюр Рете и Пол Гульберг.

Мужской скиатлон — первая гонка олимпийского турнира — пройдет в воскресенье, 6 февраля.

В женской сборной Норвегии в скиатлоне выступят Тереза Йохауг, Рагнхиль Хага и Хелене Марие Фоссесхолм. Таким образом, норвежки не заполнят максимальную квоту в четыре спортсменки на гонку. Это связано с положительными тестами на коронавирус Хайди Венг и Анне Кьерсти Калво.

”К сожалению, мы не можем выставить полную команду”, — сказал тренер сборной Уле Мортен Иверсен.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии