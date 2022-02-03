”Главный запретил”. Российский фигурист объяснил, почему российские спортсмены не общаются с прессой на Олимпиаде-2022

”Мне сказали, что сегодня общаться не нужно. Почему? Руководитель запретил”, — сказал Мозалев.

О том, кто является главным руководителем для российских фигуристов, спортсмен не уточнил.

Фигурное катание на Олимпийских играх стартует с командного турнира, он начнется 4 февраля.