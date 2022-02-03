03.02.2022, 07:50
”Главный запретил”. Российский фигурист объяснил, почему российские спортсмены не общаются с прессой на Олимпиаде-2022(1)
Фото: Scanpix
Андрей Мозалев объяснил, почему российские фигуристы не общаются с прессой после тренировок на Олимпиаде-2022 в Пекине.
”Мне сказали, что сегодня общаться не нужно. Почему? Руководитель запретил”, — сказал Мозалев.
О том, кто является главным руководителем для российских фигуристов, спортсмен не уточнил.
Фигурное катание на Олимпийских играх стартует с командного турнира, он начнется 4 февраля.