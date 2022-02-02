Ученые назвали восемь ранних симптомов заражения ”омикроном”

Как сообщил РБК директор российского Центра глобальной вирусологической сети Константин Чумаков, у него нет оснований не верить ученым, назвавшим эти симптомы. «Это так и есть. Инкубационный период действительно сократился, и симптомы именно такие. Наблюдения говорят, что человек может заболеть очень быстро — через два-три дня. На первом месте [среди симптомов] находятся насморк, кашель, головная боль, боль в мышцах, в спине. Эти симптомы в принципе похожи на обычную простуду, грипп», — сказал Чумаков.