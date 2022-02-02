Ученые назвали восемь ранних симптомов заражения ”омикроном”
Першение в горле и насморк, усталость и головная боль, ломота в теле и боль в пояснице, чихание и ночная потливость могут быть ранними свидетельствами заражения омикрон-штаммом. К таким выводам пришли ученые из Великобритании, США и Южной Африки, пишет британская газета Express.
Как сообщил РБК директор российского Центра глобальной вирусологической сети Константин Чумаков, у него нет оснований не верить ученым, назвавшим эти симптомы. «Это так и есть. Инкубационный период действительно сократился, и симптомы именно такие. Наблюдения говорят, что человек может заболеть очень быстро — через два-три дня. На первом месте [среди симптомов] находятся насморк, кашель, головная боль, боль в мышцах, в спине. Эти симптомы в принципе похожи на обычную простуду, грипп», — сказал Чумаков.
В публикации Express уточняется, что эти симптомы могут проявиться и через два дня после контакта с заболевшим, и в течение двух недель после этого.
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