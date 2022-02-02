В WhatsApp изменится популярная функция

Ранее эта функция позволяла удалить сообщения не позднее 68 минут после отправки.

На том же сайте осенью 2021 года сообщалось, что в WhatsApp появится возможность удаления сообщения в течение семи дней и восьми минут. Возможная причина, по которой разработчики мессенджера могли отказаться от недельного срока, не сообщается.

Команда ресурса обнаружила информацию об увеличении времени удаления сообщений в бета-версии WhatsApp, которая на данный момент недоступна даже в тестовом виде, так как она находится на стадии разработки.