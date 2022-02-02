Обнародован ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Что в нем говорится?

Дипломатический источник подтвердил агентству РИА Новости подлинность опубликованных документов. В МИД России сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть их подлинность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели публикацию El Pais, но комментировать ее не хотят и к обнародованию документов не причастны.

"Мы не знаем [кто предоставил документы для печати], и, наверное, не наше дело здесь гадать на кофейной гуще", — заключил Песков.

В НАТО комментировать появление документов в газете не стали, а представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что утечка ответов США и НАТО на российские предложения по безопасности произошла не с американской стороны.

В публикации испанской газеты дается ссылка на файлы в формате PDF: при нажатии на нее открываются фотографии девяти распечатанных на бумаге страниц, некоторые строчки выделены голубым цветом.

Би-би-си ознакомилась с опубликованными документами и выбрала ключевые пункты из них.

"Россия подорвала доверие". Ответ НАТО

В четырехстраничном ответе НАТО отмечается, что альянс является оборонительным союзом и не представляет угрозы для России, а все имеющиеся разногласия необходимо решать "путем диалога и дипломатии, а не угроз или применения силы".

Однако, учитывая "значительное, немотивированное, необоснованное и продолжающееся скопление войск" у границы с Украиной и в Беларуси, НАТО призывает Москву "к немедленной деэскалации ситуации".

Россия, как утверждается в ответе, нарушила "ценности, принципы и обязательства, которые она же сама помогала создавать и которые призваны укреплять отношения России и НАТО".

Альянс отмечает, что готов к дальнейшим консультациям с Москвой и к восстановлению "взаимного присутствия НАТО и России в Москве и Брюсселе соответственно".

В то же время руководство блока намерено и дальше придерживаться принципа "открытых дверей" и выступает за то, чтобы страны были свободны в выборе мер по обеспечению безопасности, а также внешней политики.