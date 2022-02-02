Обнародован ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Что в нем говорится?
Испанская газета El Pais опубликовала фотографии документов, которые, как утверждает издание, являются официальным ответом США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Согласно бумагам, Вашингтон и альянс обвиняют Россию в нарушении "фундаментальных принципов" архитектуры международной безопасности, но в то же время выражают готовность обсуждать отказ от размещения наступательных ракетных систем и войск на Украине.
Дипломатический источник подтвердил агентству РИА Новости подлинность опубликованных документов. В МИД России сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть их подлинность.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели публикацию El Pais, но комментировать ее не хотят и к обнародованию документов не причастны.
"Мы не знаем [кто предоставил документы для печати], и, наверное, не наше дело здесь гадать на кофейной гуще", — заключил Песков.
В НАТО комментировать появление документов в газете не стали, а представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что утечка ответов США и НАТО на российские предложения по безопасности произошла не с американской стороны.
В публикации испанской газеты дается ссылка на файлы в формате PDF: при нажатии на нее открываются фотографии девяти распечатанных на бумаге страниц, некоторые строчки выделены голубым цветом.
Би-би-си ознакомилась с опубликованными документами и выбрала ключевые пункты из них.
"Россия подорвала доверие". Ответ НАТО
В четырехстраничном ответе НАТО отмечается, что альянс является оборонительным союзом и не представляет угрозы для России, а все имеющиеся разногласия необходимо решать "путем диалога и дипломатии, а не угроз или применения силы".
Однако, учитывая "значительное, немотивированное, необоснованное и продолжающееся скопление войск" у границы с Украиной и в Беларуси, НАТО призывает Москву "к немедленной деэскалации ситуации".
Россия, как утверждается в ответе, нарушила "ценности, принципы и обязательства, которые она же сама помогала создавать и которые призваны укреплять отношения России и НАТО".
Альянс отмечает, что готов к дальнейшим консультациям с Москвой и к восстановлению "взаимного присутствия НАТО и России в Москве и Брюсселе соответственно".
В то же время руководство блока намерено и дальше придерживаться принципа "открытых дверей" и выступает за то, чтобы страны были свободны в выборе мер по обеспечению безопасности, а также внешней политики.
В заключении отмечается, что блок НАТО более 30 лет пытался выстроить партнерство с Россией, и "ни одному другому партнеру не предлагалось подобного отношения".
"Однако Россия подорвала доверие, лежащее в основе нашего сотрудничества, и бросила вызов фундаментальным принципам глобальной и евроатлантической архитектуре безопасности", — говорится в документе.
"Усилить оборонительную позицию". Ответ США
Власти США в своем ответе (занимающем чуть более четырех страниц) тоже выражают готовность проводить консультации с Россией на самых разных площадках. При этом Вашингтон полностью поддерживает принцип "открытых дверей" при вступлении в НАТО.
Как отмечается в документе, Россия разместила около 100 тысяч военных у границ с Украиной, аннексировала Крым и поддерживала сепаратистов Донбасса, а в своих предложениях по безопасности "озвучила несколько требований, которые противоречат принципам, предложенным ей же в более ранних документах".
Все диалоги, как утверждается в обоих документах, должны вестись на базе Устава ООН, Хельсинкских соглашений, Основополагающего акта Россия-НАТО и Парижской хартии.
Власти США готовы обсуждать условия взаимного отказа от размещения ракетных систем и наступательных боевых соединений на территории Украины, говорится в документе.
При этом Вашингтон обеспокоен тем, что Москва нарушила принципы Будапештского меморандума, в котором обязалась "уважать независимость и суверенитет нынешней территории Украины" и воздерживаться от применения силы против соседней страны, утверждают авторы ответа.
США также указывают на то, что Москва нарушила положения Венского документа 2011 года, проводя крупные военные учения в международных водах и воздушном пространстве без предварительных уведомлений.
Как утверждается в документе, США воздерживаются от отправки крупных боевых частей в Восточную Европу, а общий объем военных сил страны в Европе сегодня "составляет лишь четверть от того, что было в конце холодной войны".
"Дальнейшее ужесточение позиции России и дальнейшая агрессия против Украины вынудят США и наших союзников усилить нашу оборонительную позицию", — подчеркивается в бумагах.
В заключении отмечается, что США также обеспокоены расширением российской программы по производству межконтинентальных ядерных ракет, которая "не предусмотрена договором СНВ-III".
При этом Вашингтон готов обсудить механизм, который позволит России убедиться, что на военных базах в Польше и Румынии нет ракет "Томагавк", если Россия предложит "такую же открытость" на двух своих ракетных базах.
Российское информационное агентство ТАСС тоже публикует перевод двух документов.