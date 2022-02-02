Сборная Латвии перед Олимпиадой в Пекине лишилась двух хоккеистов

Перед вылетом команды в Пекин Чуксте и Кулда сдали положительные тесты на Covid-19, что не позволит им сыграть на олимпийском турнире. В составе сборной Латвии их заменили Роберт Мамчицс и Наурис Сейейс.

Сборная Латвии должна вылететь в Пекин 2 февраля. Вратарь Янис Калниньш и Мамчицс на олимпийский турнир отправятся несколькими днями позже.

Ранее газета Diena сообщила о том, что участие нападающего Каспара Даугавиньша находится под угрозой из-за его положительных тестов на "ковид", но позже Латвийская федерация хоккея сообщила, что последний тест игрока дал отрицательный ответ и хоккеист сможет поехать со сборной на Олимпиаду.

Как уже сообщалось, в рамках подготовки к Олимпийским играм сборная Латвии проведет два проверочных матча. Обе игры пройдут на олимпийской арене National Indoor Stadium в Пекине. Так, 5 февраля сборная Латвии сыграет против Команды олимпийских атлетов из России (матч начнется в 13:45 по латвийскому времени), а 7 января померится силами с Данией (11:15).

Первый матч на Олимпиаде сборная Латвии проведет 10 февраля против Швеции. На следующий день команда Витолиньша сыграет с Финляндией, а 13 февраля — со Словакией.

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