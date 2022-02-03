Спортсменов из России больше всех проверяли на допинг перед Олимпиадой

Вторыми, по заявлению Бенджамина Коэна, стали представители Германии, а третьими стали США. В пятерку также вошли представители Канады и Норвегии.

Больше всего тестировали на допинг спортсменов из горнолыжного спорта, биатлона, лыжных гонок, фристайла и бобслея. Среди командных видах спорта чаще всего проверяли представителей хоккея и керлинга.

Перед началом Олимпиады в Пекине для ITA от международных антидопинговых организаций и международных федераций поступило 5,4 тыс. рекомендаций. Агентство реализовало 80% поступивших запросов, что позволило проверить 95% спортсменов, указанных в рекомендациях.

Олимпийские игры уже стартовали и пройдут до 20 февраля, в них примут участие около 3 тыс. спортсменов со всех уголков мира.

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