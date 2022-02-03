Спортсменов из России больше всех проверяли на допинг перед Олимпиадой
Российских спортсменов проверяли на допинг намного чаще, чем других представителей сборных перед зимними Олимпийскими играми. Об этом рассказал журналистам директор Международного агентства допинг-тестирования Бенджамин Коэн.
Вторыми, по заявлению Бенджамина Коэна, стали представители Германии, а третьими стали США. В пятерку также вошли представители Канады и Норвегии.
Больше всего тестировали на допинг спортсменов из горнолыжного спорта, биатлона, лыжных гонок, фристайла и бобслея. Среди командных видах спорта чаще всего проверяли представителей хоккея и керлинга.
Перед началом Олимпиады в Пекине для ITA от международных антидопинговых организаций и международных федераций поступило 5,4 тыс. рекомендаций. Агентство реализовало 80% поступивших запросов, что позволило проверить 95% спортсменов, указанных в рекомендациях.
Олимпийские игры уже стартовали и пройдут до 20 февраля, в них примут участие около 3 тыс. спортсменов со всех уголков мира.
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