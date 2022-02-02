Политика и опасность затяжной пандемии: популизм и здоровье вещи несовместимы

Политика в Эстонии в последнее время напоминает компьютер, в котором давно пора обновить софт. Но этого не происходит, и наша политическая жизнь зависает. Прошлой весной появилось ощущение, что вместе с реформистами возвращается политическая нормальность и предсказуемость. Но ”белкам” не повезло, Covid-19 затянулся, и это уже во многом проблема на уровне ЕС. Нынешнее руководство ЕС выглядит в этой борьбе не очень убедительно. Никаких прорывных идей не генерирует, и как таковой единой анти-ковидной политики не предлагает, что открывает новые возможности популистам национального масштаба. Смена руководства в ведущих странах идет полным ходом, что тоже не способствует преодолению кризиса. А в нашей стране многие застыли в ожидании гениальных решений правительства, при этом почему-то именно от его главы, а не от руководителей сектора здравоохранения.

Центристы, обязанные решать проблемы (портфель министра здравоохранения у них в руках), ждут этого от премьера и начинают шантажировать реформистов распадом коалиции. Все это происходит на фоне того, что национал-консерваторы периодически имеют лучший рейтинг. Если объективно посмотреть на действия главы правительства, то серьезно ей и предъявить что-то сложно, явных ошибок она не делает. Но объективно для нынешней ситуации нужен более харизматичный, способный на нестандартные решения премьер-министр. Кайа Каллас же ушла в текучку и утратила нить в медиа-политике ее партии. Как тут не подумать про Ансипа.

С больной головы на здоровую: самоустранение центристов и туманная риторика Юри Ратаса при отсутствии конструктива