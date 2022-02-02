Политика и опасность затяжной пандемии: популизм и здоровье вещи несовместимы
Политика в Эстонии в последнее время напоминает компьютер, в котором давно пора обновить софт. Но этого не происходит, и наша политическая жизнь зависает. Прошлой весной появилось ощущение, что вместе с реформистами возвращается политическая нормальность и предсказуемость. Но ”белкам” не повезло, Covid-19 затянулся, и это уже во многом проблема на уровне ЕС. Нынешнее руководство ЕС выглядит в этой борьбе не очень убедительно. Никаких прорывных идей не генерирует, и как таковой единой анти-ковидной политики не предлагает, что открывает новые возможности популистам национального масштаба. Смена руководства в ведущих странах идет полным ходом, что тоже не способствует преодолению кризиса. А в нашей стране многие застыли в ожидании гениальных решений правительства, при этом почему-то именно от его главы, а не от руководителей сектора здравоохранения.
Центристы, обязанные решать проблемы (портфель министра здравоохранения у них в руках), ждут этого от премьера и начинают шантажировать реформистов распадом коалиции. Все это происходит на фоне того, что национал-консерваторы периодически имеют лучший рейтинг. Если объективно посмотреть на действия главы правительства, то серьезно ей и предъявить что-то сложно, явных ошибок она не делает. Но объективно для нынешней ситуации нужен более харизматичный, способный на нестандартные решения премьер-министр. Кайа Каллас же ушла в текучку и утратила нить в медиа-политике ее партии. Как тут не подумать про Ансипа.
С больной головы на здоровую: самоустранение центристов и туманная риторика Юри Ратаса при отсутствии конструктива
Центристы умудрились самоустраниться от руководства здравоохранением. Начиная с сентября профильный департамент не имеет руководителя. Министр в последние месяца полтора почти ничего не комментирует, а если и комментирует, то соревнуется с Ратасом в туманности формулировок или делает это неудачно. Он обещал добиться высокого процента вакцинации в октябре, но не смог, и в отставку тоже не подал. Неожиданно виноватой в проблемах оказалась канцлер Марика Приске. Перед рождеством Кийк был уверен, что из-за уменьшения ограничений в праздничный период пандемия обратно не вернется, но происходящее сейчас говорит об обратном. На недавней пресс-конференции он абстрактно высказался о важности вакцинации, и добавил, что для многих членов общества самоцелью является получение паспорта вакцинации, но это не может быть целью в медицине (поверьте, в оригинале еще туманнее). Последний месяц изобилует информацией о кардинальных перестановках в Научном совете по пандемии.
Предсказания министра не реализуются, руководимая ЦП отрасль эстонской жизни стала самой большой проблемой страны. А Юри Ратас неожиданно вышел ”весь в белом” и начал активно участвовать в политической деятельности вокруг этой проблематики. Вы думаете, он занялся наведением порядка в здравоохранении, пытаясь наладить процесс принятия решений с привлечением лучших специалистов? Может, использовал свои полномочия спикера, чтобы организовать диалог партий по решению жизненно важных проблем? Ничего подобного. Сначала центристы продвигали раздачу ковидных пособий всем без разбора. Потом Ратас организовал собрание правления ЦП, которое призвало поддержать отказ от ковид-паспортов. Не вникая в статистику, он объявил это новым европейским трендом. В действительности, в Европе полный спектр разных решений. Отказались от паспортов там, где высокий процент вакцинированных (Испания — 82%). Скоро планируют отказаться финны с 74 процента полностью вакцинированных. Австрия сейчас ввела строгие запреты с высокими штрафами для не вакцинированных, хотя у них 73% полностью вакцинированных. У нас же при уровне вакцинации 62% населения вряд ли разумно начать снимать ограничения.
Подход ЦП с принятием решений по отказу от ограничений партией на совете уполномоченных, без серьезного обсуждения со специалистами, попахивает политическим авантюризмом и безответственностью. Реформисты предлагают подождать до конца месяца, чтоб убедиться в сохранении нынешних трендов. Даже д-р Попов 1 февраля на Радио 4 высказался за необходимость подождать еще недели три, чтоб убедится в сохранении нынешних трендов распространения информации. Но, видимо, Юри Ратас пытается вернуться в активную политику и готов на все ради этого. Как ни крути, но последние решения ЦП означают, что партия снова стала дрейфовать в сторону EKRE. А их разговоры о сохранении коалиции могут означать, что лидер центристов морально готов к возвращению коалиции с национал-консерваторами.
Хельме оживились
Семейство Хельме в очередной раз показало высший пилотаж манипулирования и популизма. Регулярно организует шумные акции, создающие видимость их борьбы за личные свободы граждан через противодействие обязательному вакцинированию. Это стало у них уже элементом псевдо-борьбы за сохранение независимости страны (в их версии). И их высокий рейтинг, иногда лучший, являет собою не столько их политический успех, сколько тупиковую ситуацию для эстонской политики. Распространение политизации и популистских методов на столь критически важную область, как принятие решений в области здравоохранения, особенно опасно для малого народа. Опыт нахождения между эпидемиями на грани выживания у нас уже есть (читайте Я.Кросся).
Перспективы нынешней власти. Смертельно опасный коктейль
История подготовила нашей стране очень сложное испытание. Как и многие в Европе, наши люди физически и психологически устали, что облегчает манипулирование ими. Дрейф некоторых ведущих партий в сторону популизма без границ налицо, и он очень опасен. Есть повод реально волноваться, что популисты из ЦП превратят обсуждение ограничений в коалиции в шоу, где нагонят тумана и создадут видимость борьбы за светлое будущее против ”ужасных” реформистов. Партии правительственной коалиции в самый неподходящий момент уйдут в режим борьбы за политическое самосохранение, оптимистичные прогнозы главы Минздрава могут и не реализоваться. Но если в конце 2021 это означало прерывание позитивного тренда, то сейчас может наступить катастрофическое перманентное возвращение пандемии.