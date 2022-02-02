Самое мощное в мире программное обеспечение для сферы продаж теперь доступно и в Эстонии

По словам руководителя предприятия Мярта Йыэсаара, платформой Salesforce в Эстонии пользуется целый ряд известных компаний. ”Если до сих пор это делалось, например, по требованию головного предприятия и без местной поддержки, то теперь у эстонских фирм есть партнёр, который, помимо разработки и внедрения платформы, также предлагает аналитику и поддержку клиентов”.

Он также добавил, что в дальнейшем упор будет сделан на расширении предложения индивидуальных решений местным стартапам и средним по величине предприятиям для увеличения доли рынка.

”Salesforce имеет самую большую в своём секторе команду разработчиков — около 16 000 человек. Этим программным обеспечение пользуется боле 80 процентов предприятий из рейтинга Fortune 500. Мы и в Эстонии намерены очень прочно обосноваться”, — сказал Йыэсаар.

LeverUP имеет офисы в Хорватии и во всех трёх странах Балтии. Портфолио LeverUp включает таких гигантов, как Hilti, Danfoss, Metro и Cazoo.

Salesforce — это американское предприятие-разработчик CRM-систем на облачной основе с оборотом 28 миллиардов долларов, которому принадлежат такие известные и в Эстонии приложения как Slack, Tableau, Mulesoft, Einstein и work.com