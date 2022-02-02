ФОТО | В районе Аувере будет построен крупнейший комплекс тепляков

На начальном этапе строительства завода на объекте размещаются несколько десятков тепляков, а к лету их число превысит 200. ”Строительство химического завода началось с земляных и бетонных работ. Сейчас на объекте немного рабочих, но чем дальше развивается процесс, тем больше растет потребность в тепляках”, — сказал исполнительный директор Cramo Ремо Холсмер. ”В настоящее время со строительством завода в Аувере связано около 25 тепляков, что покрывает первоначальную потребность, а к лету их число превысит 230”.

В горячее время строительными работами заняты около тысячи человек. ”Тепляки будут установлены в два этажа, около половины из них предусмотрены для офисных помещений, которыми пользуются как работники Enefit, так и субподрядчики. Другую половину составляют помещения для переодевания и душевые, а также столовая для строителей”, — пояснил Холсмер. ”Строительство завода — это большой проект для Эстонии. Роль работников и вспомогательных служб в строительстве завода стоимостью более 300 миллионов евро очень велика”.

Крупнейший в регионе парк тепляков останется вплоть до окончания строительных работ в конце 2023 года.

Строящийся химический завод Enefit 280 — это шаг к промышленной отрасли с высокой добавленной стоимостью, которая опирается на принципы экономики замкнутого цикла. В будущем завод будет производить углеродно-нейтральным способом сырье в основном для производства одежды и пластмассовой промышленности.

По оценке экспертов, до половины стоимости строительства нового завода масел останется в эстонской экономике. После ввода в эксплуатацию завод создаст около 500 непосредственных и косвенных рабочих мест.