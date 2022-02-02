Главная надежда олимпийской сборной Эстонии Кристьян Ильвес заразился коронавирусом в Пекине
Кристьян Ильвес должен был дать сегодня пресс-конференцию, но к журналистам вышли руководитель подкомитета двоеборья Лыжного союза Рауно Лойт и доктор Михкель Мардна. "Вместо меня здесь должен был сидеть Кристьян Ильвес, но вчера вечером в олимпийской деревне он сдал положительный тест на коронавирус. У него нет ни одного симптома и утром того дня у него была тренировка на лыжах. Все было хорошо, он чувствовал себя хорошо", — сказал Лойт.
Два теста на COVID-19 по прибытию в Китай у Ильвеса были отрицательными. Третий тест был пограничным.
Кристьян Ильвес — один из главных претендентов на медаль для сборной Эстонии на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это третий случай заражения коронавирусом среди олимпийской делегации из Эстонии. До этого позитивный тест сдали помощник Рихо Роосипылд и биатлонистка Сусан Кюльм.