Продолжается конкурс на выдачу лицензий сети 5G в диапазоне частот 3410–3800 МГц

Министр предпринимательства и инфотехнологий подтвердил условия конкурса на прошлой неделе, кроме того с 1 февраля вошел в силу указ о безопасности сетей связи, что позволило продвинуться дальше с организацией конкурса. ”Наконец-то мы можем идти дальше с организацией конкурса сети 5G после широких обсуждений темы в обществе, суде и правительстве. Теперь же мы можем сконцентрироваться на будущем и уже в этом году предложить потребителям сверхбыстрый интернет, которого жители Эстонии очень ждут,” добавил Сутт.

1 февраля 2022 г. вступили в силу поправки к постановлению Министра предпринимательства и информационных технологий № 5 от 22 января 2019 г., которые явились предварительным условием для продолжения открытого конкурса в пионерской полосе частот 5G 3410–3800 МГц. Открытый конкурс на выдачу трех частотных лицензий в полосе частот 3410–3800 МГц и объявленный TTJA 19 февраля 2019 года, идет дальше.

Лицензии на использование частот, выставляемые на открытый конкурс, выдаются на основе аукциона. Стартовая цена одной частотной лицензии составляет 1 597 000 евро. Коммуникационные компании, заинтересованные в частотной лицензии 5G, должны до 4 апреля 2022 года подать заявку в TTJA на участие в конкурсе.

По истечении этого срока TTJA проверит соответствие как заявителей, так и заявок требованиям положения о конкуренции и пригласит квалифицированных участников на аукцион по продаже первой частотной лицензии.

Ориентировочное время начала аукциона — конец апреля 2022 года. Продолжительность аукционов зависит от количества участников и количества раундов торгов по каждой частотной лицензии. TTJA планирует выдать частотные лицензии, представленные на конкурс, не позднее июня текущего года.