Сборная России сыграет в полуфинале со сборной Украины на чемпионате Европы по мини-футболу

В полуфинале Россию уже ждала сборная Украины, которая обыграла в понедельник сборную Казахстана (5:3). В другом полуфинале Португалия сыграет со сборной Испании , которая в 1/4 обыграла Словакию (5:1). Оба полуфинала состоятся 4 февраля в Амстердаме.

Россия и Украина должны были сыграть еще на групповом этапе нынешнего Евро. Однако, как и на других международных турнирах, УЕФА не будет вносить бесконечные изменения в плей-офф. И если обе команды добрались до полуфинала, то ещё раз переделывать сетку турнира никто не будет. Самое главное, чтобы в предстоящей игре было больше спорта и как можно меньше политики.