Сборная России сыграет в полуфинале со сборной Украины на чемпионате Европы по мини-футболу
Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах с 19 января по 6 февраля. Действующим чемпионом является сборная Португалии, а самой титулованной командой является Испания (7 титулов).
В полуфинале Россию уже ждала сборная Украины, которая обыграла в понедельник сборную Казахстана (5:3). В другом полуфинале Португалия сыграет со сборной Испании, которая в 1/4 обыграла Словакию (5:1). Оба полуфинала состоятся 4 февраля в Амстердаме.
Групповой этап, сборная России провела без поражений, одержав три победы: над Словакией (7:1), Хорватией (4:0) и Польшей (5:1).
Россия и Украина должны были сыграть еще на групповом этапе нынешнего Евро. Однако, как и на других международных турнирах, УЕФА не будет вносить бесконечные изменения в плей-офф. И если обе команды добрались до полуфинала, то ещё раз переделывать сетку турнира никто не будет. Самое главное, чтобы в предстоящей игре было больше спорта и как можно меньше политики.
Матч между Украиной и Россией пройдет 4 февраля в 18:00 по эстонскому времени.