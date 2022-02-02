Орбан заявил Путину, что собирается с ним сотрудничать много лет

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан, который 1 февраля прибыл в визитом в Москву, заявил, что не собирается уходить после окончания текущего срока полномочий, а собирается победить на выборах и снова возглавить кабинет министров. Об этом Орбан заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, передает ТАСС.

”Первый раз мы встретились 13 лет назад. Это, получается, наша 13-я встреча. Это редкость. Практически все, кто были моими коллегами по руководству странами Евросоюза, уже не являются таковыми. Получается, что у нас с вами за 13 лет накопились самые значительные воспоминания о прошлом России и ЕС. И я, честно говоря, не планирую уходить. В апреле выборы, я собираюсь на них выходить и выигрывать. Поэтому у меня обоснованные предположения, что мы будем с вами сотрудничать в течение долгих лет”, — сказал Орбан.

Путин ответил, что правительство Венгрии при Орбане сделало многое для развития российско-венгерских отношений, и Москва рассчитывает на продолжение такого сотрудничества.

”Мы обычно в таких случаях, когда у наших партнеров намечаются выборы, говорим, что мы будем работать с любым избранным руководством. Но должен отметить, что по итогам вашей работы на российском направлении все-таки многое сделано в интересах народа Венгрии и в интересах России. Надеюсь, что такая взаимная работа будет продолжена”, — сказал президент России.

Орбан также сказал Путину, что хотел бы добиться увеличения объема поставок газа по недавно заключенному долгосрочному контракту.