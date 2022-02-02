В каких уездах самые предприимчивые школы? Посмотрите, отмечена ли школа вашего ребенка на карте!
По словам руководителя программы ”Успех и действие” Катрин Кивисилд, применение предприимчивого обучения и обучения предпринимательству не зависит от размера или местонахождения школы и однозначно не является полем деятельности лишь элитных школ. ”Руководство и владелец школы — это те инфлюенсеры, с воли, решения и поддержки которых начинаются изменения при формировании предприимчивого настроя и нахождении возможностей для обучения предпринимательству в школе. Инициатива и воля ярких преподавателей реализовывать идеи применения обучения предпринимательству помогают ученикам раскрывать свой потенциал и подготавливают почву для роста будущих успешных людей, продолжающих развивать экономику Эстонии. Хорошо, что все чаще школьные коллективы понимают, что нынешние ученики создают ценности при сохранении местной жизни и дальнейшем развитии в своих родных краях”, — пояснила Кивисилд.
Координатор общего образования программы ”Успех и действие” Эрика Вейде добавила, что за развитием предприимчивого и осознанного человека стоят те же ключевые слова, что и за качеством образования: системность и последовательность. ”Идея предприимчивости и обучения предпринимательству заключается в том, чтобы человек мог проживать жизнь как карьеру и направлять свою жизнь как свое предприятие жизни. Мы хотим, чтобы случайностей становилось все меньше, и чтобы школы и регионы смогли разработать план того, как предприимчивое обучение, обучение предпринимательству и обучение развитию карьеры должны системно поддерживать молодежь”, — сказала Вейде.
Что представители первой тройки уездов считают ключом к успеху региона?
Консультант по вопросам предпринимательства Йыгевамааского центра развития и предпринимательства Марве Милленд: ”Прогрессивность школ, понимание современных требований и постоянное развитие зависят прежде всего от тех людей, которые работают в школах. Школа становится предприимчивой в том случае, если у нее есть руководитель, который хочет создать благоприятные условия труда и поддерживает преподавателей, преподающих таким образом, чтобы ученик мог хорошо справляться с трудностями в реальной жизни — ведь творцы будущего на сегодняшний день пока еще учатся в школе.
Развитие учеников зависит также от родителей, которые могут решать, как и где их дети будут учиться преодолевать жизненные трудности. Обучение можно сделать более практическим, предложив школе свой опыт и дав преподавателям обратную связь. Со своими детьми и школой, где они учатся, следует общаться как с семьей, которая сообща планирует, сообща действует, радуется успехам и не скупится на выражение одобрения.
Важно сохранить сельские школы. Небольшие школы нашего уезда, конечно, больше конкурируют за учеников, они готовы выделяться, предлагать больше ожидаемого. Предприимчивыми школы становятся также из необходимости быть находчивыми при поиске денежных средств для применения своих идей. Наши преподаватели, а теперь и ученики, умеют писать проекты и самостоятельно их реализовывать. Ученики наших школ сами организовывают классные мероприятия; у них много необходимых предметов по выбору. Устраиваются конкурсы на лучшие бизнес-идеи, функционируют ученические фирмы, преподается финансовая грамотность, проводятся деловые игры. Предметные уроки все больше сплетаются между собой, в учебную работу привносится реальная жизнь, посещаются предприятия, с которыми создаются постоянные сотруднические отношения. Предприниматели и представители различных специальностей являются частыми гостям в школах. В тех школах, где уделяют внимание предприимчивости и обучению предпринимательству, организация имеет все предпосылки для того, чтобы самостоятельно справляться с трудностями”.
Проектный менеджер SA Läänemaa Кая Рюйтель: ”Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, ученики сельских школ должны сами быть предприимчивыми, поскольку в сельской местности не всегда имеются те возможности, которые есть в крупных населенных пунктах. Предпринимательский опыт и теоретические знания помогут ученикам лучше справляться с трудностями в повседневной жизни, а также станут для них опорой, если в будущем они захотят создать свою фирму. Важно быть готовым к этому, ведь никогда не знаешь, что ждет тебя впереди.
Одним из ключей к успеху в нашем регионе можно считать сотрудничество с предпринимателями. В Ляэнемаа многие производственные предприятия помогают ученическим фирмам, предоставляя им остатки продукции или делясь своим опытом. Замечательным примером прошлогоднего сотрудничества является организованная SA Läänemaa встреча молодежи с представителями Хаапсалуского универмага (Haapsalu Kaubamaja), благодаря которой ученические фирмы смогли продать в универмаге свою продукцию. Это была хорошая замена ярмарке ученических фирм, которые приостановили свою деятельность на время коронакризиса; настоящий предпринимательский опыт вдохновлял молодежь стараться.
Также важно участие общины в работе школы. В одной маленькой школе вместе с активными родителями был организован кружок любителей природы, в рамках его первого проекта было создано место кормежки животных. Школа запросила субсидию, чтобы установить перед ней камеру, которая позволяла бы наблюдать за животными. Такие инициативы показывают детям, что в жизни для решения проблем нужно самим создавать соответствующие возможности и быть предприимчивыми.
Школам помогают также уездные центры развития — они организуют различные мероприятия и семинары. На сегодняшний день мы имеем очень крепкое объединение руководителей школ, которое регулярно проводит обсуждения, чтобы находить возможности для стимулирования предприимчивого настроя в уезде”.
Проектный менеджер по вопросам предприимчивости и трудовой занятости молодежи Пярнумааского центра развития Вийвика Вилья: ”Ключом к обучению предпринимательству и предприимчивому обучению в Пярнумаа является сотрудничество школ, предприятий и других учреждений. В Пярну создана модель сотрудничества ”Город Пярну как учебный центр” (Pärnu linn kui õpikeskus), в рамках которой различные места учебы предлагают бóльшие возможности для учебы и занятия хобби в городском пространстве, нежели каждая область образования в отдельности.
Через созданную Пярнумааским центром развития сеть сотрудничества преподаватели и ученики могут вовлекать в деятельность ученическим фирм менторов-предпринимателей, приглашать предпринимателей выступать в школах или посещать учебные экскурсии на предприятиях. В ходе сотрудничества центра развития, школ, преподавателей и предприятий организовываются ярмарки и конкурсы ученических фирм. Предприниматели приглашаются на конкурсы в качестве жюри и предоставляют призы для мероприятий.
Благодаря сотрудничеству центра развития и школ ученики могут принимать участие и во всеэстонских мероприятиях. Раньше участие учеников из Пярнумаа во всеэстонских мероприятиях во многом зависело от способности семьи или школы покрыть связанные с участием расходы. Теперь же, в результате сотрудничества, ученики — независимо от размера или местонахождения их школы — имеют возможность участвовать в соответствующих развивающих мероприятиях.
Формированию предприимчивой жизненной позиции способствует образовательная программа ”Предприимчивая школа” (Ettevõtlik Kool), в рамках которой разными способами обеспечивается разнообразие учебной работы. Например, Хяэдемеэстеская средняя школа через соответствующие проекты привлекает существенное дополнительное финансирование и ведет сотрудничество на международном уровне. Вяндраская гимназия выделяется сотрудничеством школы и предприятий и обучением предпринимательству с начальных классов. Пярнуская Ряэмаская основная школа устраивает мероприятия, вовлекающие предприимчивые школы, доверяя обязанности по организации этих мероприятий ученикам и возлагая на них соответствующую ответственность.
Развитие предприимчивости молодежи в ходе сотрудничества разных сторон создает хорошие предпосылки для того, чтобы молодежь хорошо умела справляться с жизненными трудностями и быть счастливой. Молодежь, выросшая в предприимчивой среде, сохраняет связь с общиной, и после знакомства с остальным миром она готова вернуться в родные края и, применяя приобретенные навыки, вносить свой вклад в их развитие”.
Программа обучения предпринимательству и развитию карьеры ”Успех и действие” поддерживает школы при проведении обучения предпринимательству и развитию карьеры, а также при присоединении к программам ученических фирм Junior Achievement Eesti и к образовательной программе ”Предприимчивая школа”. Программу ”Успех и действие” реализует Департамент по делам образования и молодежи при поддержке Европейского социального фонда. Более подробная информация: www.ettevõtlusõpe.ee/eng-rus/.