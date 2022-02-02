В каких уездах самые предприимчивые школы? Посмотрите, отмечена ли школа вашего ребенка на карте!

Консультант по вопросам предпринимательства Йыгевамааского центра развития и предпринимательства Марве Милленд: ”Прогрессивность школ, понимание современных требований и постоянное развитие зависят прежде всего от тех людей, которые работают в школах. Школа становится предприимчивой в том случае, если у нее есть руководитель, который хочет создать благоприятные условия труда и поддерживает преподавателей, преподающих таким образом, чтобы ученик мог хорошо справляться с трудностями в реальной жизни — ведь творцы будущего на сегодняшний день пока еще учатся в школе.

Координатор общего образования программы ”Успех и действие” Эрика Вейде добавила, что за развитием предприимчивого и осознанного человека стоят те же ключевые слова, что и за качеством образования: системность и последовательность. ”Идея предприимчивости и обучения предпринимательству заключается в том, чтобы человек мог проживать жизнь как карьеру и направлять свою жизнь как свое предприятие жизни. Мы хотим, чтобы случайностей становилось все меньше, и чтобы школы и регионы смогли разработать план того, как предприимчивое обучение, обучение предпринимательству и обучение развитию карьеры должны системно поддерживать молодежь”, — сказала Вейде.

По словам руководителя программы ”Успех и действие” Катрин Кивисилд, применение предприимчивого обучения и обучения предпринимательству не зависит от размера или местонахождения школы и однозначно не является полем деятельности лишь элитных школ. ”Руководство и владелец школы — это те инфлюенсеры, с воли, решения и поддержки которых начинаются изменения при формировании предприимчивого настроя и нахождении возможностей для обучения предпринимательству в школе. Инициатива и воля ярких преподавателей реализовывать идеи применения обучения предпринимательству помогают ученикам раскрывать свой потенциал и подготавливают почву для роста будущих успешных людей, продолжающих развивать экономику Эстонии. Хорошо, что все чаще школьные коллективы понимают, что нынешние ученики создают ценности при сохранении местной жизни и дальнейшем развитии в своих родных краях”, — пояснила Кивисилд.

Развитие учеников зависит также от родителей, которые могут решать, как и где их дети будут учиться преодолевать жизненные трудности. Обучение можно сделать более практическим, предложив школе свой опыт и дав преподавателям обратную связь. Со своими детьми и школой, где они учатся, следует общаться как с семьей, которая сообща планирует, сообща действует, радуется успехам и не скупится на выражение одобрения.

Важно сохранить сельские школы. Небольшие школы нашего уезда, конечно, больше конкурируют за учеников, они готовы выделяться, предлагать больше ожидаемого. Предприимчивыми школы становятся также из необходимости быть находчивыми при поиске денежных средств для применения своих идей. Наши преподаватели, а теперь и ученики, умеют писать проекты и самостоятельно их реализовывать. Ученики наших школ сами организовывают классные мероприятия; у них много необходимых предметов по выбору. Устраиваются конкурсы на лучшие бизнес-идеи, функционируют ученические фирмы, преподается финансовая грамотность, проводятся деловые игры. Предметные уроки все больше сплетаются между собой, в учебную работу привносится реальная жизнь, посещаются предприятия, с которыми создаются постоянные сотруднические отношения. Предприниматели и представители различных специальностей являются частыми гостям в школах. В тех школах, где уделяют внимание предприимчивости и обучению предпринимательству, организация имеет все предпосылки для того, чтобы самостоятельно справляться с трудностями”.