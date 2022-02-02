В Пекине-2022 стартовала сокращенная эстафета олимпийского огня

Она пройдет по территории трех кластеров проведения соревнований — в Пекине, столичном районе Яньцин и городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй — и завершится 4 февраля — в день церемонии открытия Олимпийских игр.

Олимпийский огонь был доставлен в Пекин из Афин 20 октября.

Из-за пандемии коронавируса маршрут и общая продолжительность эстафеты были серьезно сокращены. Эстафета пройдет без зрителей, а ее маршрут проходит вдали от оживленных улиц и районов.

Всего эстафета включает в себя 12 ключевых точек: по пять зон для передачи олимпийского огня в Пекине и Чжанцзякоу, а еще две расположены в Яньцине.

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