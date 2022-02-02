Кризис вокруг Украины: почему сейчас, и есть ли у России план действий?

Вплоть до начала декабря представители властей и вооруженных сил Украины в своих заявлениях подчеркивали, что они не видят у своих границ ничего особенного по сравнению с 2016 или 2018 годом. В январе секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подчеркнул, что периодическое наращивание военной группировки и российские маневры у границы для самой Украины уже давно "не новость, а повседневность".

В октябре 2021 года ситуация развивалась по другому сценарию. О переброске российских войск к границе первым сообщило издание Washington Post. Через несколько дней спутниковые снимки крупных скоплений техники у границы России с Украиной опубликовало издание Politico, а агентство Блумберг сообщило о самом масштабном с советских времен призыве резервистов, якобы начавшемся в России. В итоге подтверждений чрезвычайной масштабной мобилизации резервистов так и не нашли.

Если вспомнить события 2014-2015 годов, то и операция России по аннексии Крыма, и крупные операции с участием пророссийских формирований в Донбассе действительно часто начинались внезапно. В те моменты сведений о скоплении большого количества российских военных у границ Украины либо вообще не было, либо они появлялись уже после начала столкновений.

”Если бы Путин действительно хотел начать военную операцию на Украине, мы бы узнали об этом последними, — сказал Би-би-си глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Это одна из причин, по которой я не верю, что он собирается вторгаться в Украину”.

Противостояние между украинскими военными и поддерживаемыми Россией сторонниками самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" продолжается почти восемь лет. Почему же о возможности новой военной операции со стороны России заговорили именно сейчас?

С одной стороны, военные и политики США пытаются предсказать точную дату начала вторжения России , называя разные даты в феврале. С другой — чиновники в Киеве говорят, что не видят в ситуации на границе с Россией ничего нового и призывают не паниковать.

Наращивание группировки российских военных у границы с Украиной за последние годы происходило неоднократно. Но в прошлые разы это не вызывало такой реакции на Западе. Би-би-си попыталась разобраться, почему кризис вокруг Украины обострился именно сейчас.

Официальные представители России прямым текстом обвиняют Запад в провокации.

"Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет. Как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы. Это несмотря на то, что мы постоянно опровергаем эти обвинения, и это при том, что ни одной угрозы о планируемом вторжении на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за все это время не прозвучало", — заявил в понедельник постпред России при ООН Василий Небензя.

Аналитик Кортунов считает, что чем дольше длится этот кризис, тем меньше шансы реального боевого столкновения сторон. Он подчеркивает, что "россияне не горят желанием участвовать в масштабной военной операции на Украине", а сама война России сейчас невыгодна.

Другой вопрос — это противостояние с Западом, отмечает эксперт: "Путин считает, что Запад воспользовался слабостью России в 1990-х годах, что с Россией обошлись несправедливо и она не получила того, чего заслуживала. Он хочет это изменить".

"Его [Путина] аргумент очень прост: теперь баланс сил изменился, это больше не однополярный мир, ориентированный на Запад, и вы должны выслушать нас и серьезно отнестись к тому, что нас беспокоит", — пояснил Кортунов.

Версия вторая: "Попытка — не пытка"

На Западе аналитики выстраивают логические цепочки несколько иначе.

Многие обращают внимание на то, что первое крупное стягивание войск России к границе с Украиной было весной прошлого года. Через несколько месяцев Путин опубликовал статью, в которой несколько раз упомянул проект "антиРоссии", который страны Запада, по его мнению, пытаются реализовывать на территории Украины.

Возможно, расставив таким образом фигуры на шахматной доске, Путин затем просто ждал удобного шанса, чтобы начать действовать, предполагает эксперт Королевского института международных отношений Джон Лоу. И в конце 2021 года такой шанс представился.