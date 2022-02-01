Россия отправила в НАТО и ОБСЕ запрос об обязательствах по безопасности

”Сегодня по линии МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в странах альянса и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Если не намерены, то объяснить почему”, — рассказал Лавров (цитата по ”РИА Новости”).

Лавров добавил, что от ответа НАТО и ОБСЕ зависит, какие предложения в дальнейшем МИД сделает президенту Владимиру Путину.

В декабре Москва передала предложения по гарантиям безопасности для России. В проект соответствующих договоров с США и НАТО Россия включила положения о нерасширении альянса на восток, отказе от принятия в него государств бывшего СССР и запрете на дальнейшее размещение военных и вооружение в странах Европы и других территориях. Путин заявил, что Россия будет добиваться ”предоставления сильных, надежных и долгосрочных гарантий безопасности” для себя.

26 января Россия получила ответ США, в котором нет ”позитивной реакции” по главному для Москвы вопросу — о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать российской территории, заявил Лавров. В документе США есть ”реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьезного разговора”, но только по второстепенным темам, отметил он.

Американская разведка полагает, что Россия может обдумывать военное вторжение на Украину в начале 2022 года, писал Bloomberg со ссылкой на источники. Российские власти неоднократно отвергали наличие намерений нападать на Украину. В МИД России ранее заявили, что считают неприемлемой ”даже мысль” о войне Москвы и Киева. Несмотря на это, США и другие страны Запада предложили сразу несколько вариантов возможных ограничений против России в случае агрессии против Украины. Европейские страны при этом стремятся минимизировать ущерб санкций для своих экономик, а некоторые, как Германия, прямо обозначают ”красные линии”, писал Bloomberg.