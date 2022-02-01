Завершился конкурс "Песни-3 на SKY Радио": кто победил и кто стал любимцем слушателей?

В интервью утреннему шоу ЗапуSKY! на SKY Радио певица IVI сказала, что сразу почувствовала, что ее песня — особенная и у нее большой потенциал. Певица также поделилась своей мечтой — записать еще несколько песен, чтобы составить из них концертную программу и поехать с туром по стране. IVI хотела бы, чтобы о ее музыке сначала узнала вся Эстония, а затем и вся Европа.