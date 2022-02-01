SKY Радио
01.02.2022, 18:32

Завершился конкурс "Песни-3 на SKY Радио": кто победил и кто стал любимцем слушателей?

 
Ведущий утреннего шоу ЗапуSKY! Валера Листопад с победительницей конкурса Песни-3 певицей IVI
ФОТО: SKY Радио
На конкурс песен "Песни-3 на SKY Радио" пришло более 260 треков от авторов и исполнителей из Эстонии и из-за рубежа. В финал вышли 20 — на протяжении двух недель песни финалистов звучали в утреннем шоу ЗапуSKY! Победителя конкурса определила сумма голосов слушателей и жюри SKY Радио.

Победительницей стала певица IVI с песней ”Running away”. Приз слушательских симпатий получила группа ”Философия” с песней ”Не про любовь”. IVI и ”Философия” получили подарочные карточки на 500 евро от IS Music, а самое главное — ротацию на SKY Радио.

В интервью утреннему шоу ЗапуSKY! на SKY Радио певица IVI сказала, что сразу почувствовала, что ее песня — особенная и у нее большой потенциал. Певица также поделилась своей мечтой — записать еще несколько песен, чтобы составить из них концертную программу и поехать с туром по стране. IVI хотела бы, чтобы о ее музыке сначала узнала вся Эстония, а затем и вся Европа.

Послушать отрывок из песни IVI Running Away можно здесь.

Интервью с IVI смотрите по ссылке здесь.

Познакомиться с песней ”Не про любовь” группы ”Философия” можно здесь.

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