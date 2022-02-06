Суицид — на первом месте. От чего чаще всего умирают в Эстонии подростки и молодые люди?

Куда можно обратиться за помощью?

Телефон доверия для детей: 116111 (24 часа)

Круглосуточный телефон доверия: 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19:00 до 07:00).

Душепопечительский телефон доверия: 116 123 (24 часа)

Кризисная горячая линия поддержки жертв: 116 006

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По данным регистра причин смерти Института развития здоровья, в 2020 году самоубийство было самой распространенной причиной смерти в возрастной группе 10-24 лет. Чаще всего это случалось в возрастной группе 15-19 лет, где 12 из 19 смертей были самоубийствами. Самоубийство было основной причиной смерти среди 15-24-летних и в 2019 году.

Мерике Сисаск — одна из авторов опубликованного в прошлом году отчета "Эпидемиологический обзор самоубийств и попыток самоубийств в Эстонии" — отмечает, что в отчете пандемия коронавируса пока отражена не полностью. "Из истории известно, что последствия кризиса могут отразиться в статистике самоубийств и несколько лет спустя, — говорит Сисаск. — Пока отчаяние не захлестнуло окончательно, люди пытаются как-то справляться".

В Министерстве социальных дел был только один специалист, который долгое время занимался вопросами психического здоровья. В конце прошлого года она покинула свой пост, а до этого из-за большой рабочей нагрузки не успела до конца подготовить программу по профилактике самоубийств.

Сейчас подготовка государственной программы по предотвращению самоубийств вновь отложена. Но надежда есть.