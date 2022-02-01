Начались клинические испытания экспериментальной вакцины против ВИЧ на основе технологии мРНК от компании Moderna

Испытания под названием IAVI G002 проводятся в сотрудничестве с некоммерческой научно-исследовательской организацией IAVI. Они включают в себя тестирование вакцины, которая доставляет в организм специфические антигены ВИЧ с целью вызвать иммунный ответ. Эти антигены были разработаны учеными из IAVI и Scripps Research под руководством доктора Уильяма Шифа.

В прошлом году на этапе экспериментальной проверки концепции исследовательская группа обнаружила, что антигены ВИЧ вызывают желаемый иммунный ответ у 97% участников.

Взяв за основу результаты предыдущих испытаний, ученые проверяют первичную версию вакцины, ее бустерный вариант, а также внедрение разработанной компанией Moderna технологии мРНК, которая ранее использовалась для создания успешной вакцины против COVID-19.

”Мы невероятно рады, что можем продвигать новое направление в разработке вакцин против ВИЧ на основе разработанной Moderna платформы мРНК. Поиск вакцины против ВИЧ был долгим и сложным, и наличие новых инструментов — иммуногенов и платформ — может стать ключом к открытию столь необходимой и эффективной вакцины против ВИЧ”, — пишет в пресс-релизе Moderna Марк Фейнберг, президент и главный исполнительный директор IAVI.

В новых испытаниях, частично финансируемых Фондом Билла и Мелинды Гейтс, с целью изучения как безопасности, так и эффективности вакцины примут участие 56 ВИЧ-отрицательных взрослых. 48 добровольцев получат по крайней мере одну дозу первичной вакцины, 32 из них пройдут ревакцинацию. Еще восемь человек получат только бустерную вакцину.

В испытаниях примают участие добровольцы из Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона, Клиники Хоуп Центра вакцин Эмори, Центра исследования рака Фреда Хатчинсона и Центра медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио.