Delfi и EPL на Украине | Жительница прифронтовой зоны: мы с русскими - один народ, во всём виновата Америка

”Вы, наверное, охранник?” — задаю вопрос любопытному мужчине и поясняю, что мы журналисты из Эстонии. Он удивляется, мол, ничего здесь интересного нет.

”Я Вова. Жизнь здесь п…. В Украине вообще плохо. Лучше куда-то в Россию уехать. Я сам с России. Я по своим родственникам знаю, что там лучше жить. А куда переезжать — не знаю, я уже на пенсии, чернобылец”, — рассказывает он о себе. Мужчина умалчивает о своем месте работы, но кивает в сторону работников рынка: ”Вот они получает тысячи 2-3 гривен в месяц” (60-90 евро). По его словам, концы с концами сводить тяжело, особенно зимой.