Депутат о ситуации в Маарду: сытый мэр голодного пенсионера не разумеет!

Я и моя коллега Тийу-Анн Калдма (Избирательный союз ”Голос Маарду”) данное решение не поддержали, проголосовав против. Против проголосовала и депутат Маардуского Горсобрания Эве Кислов ( Социал-демократическая партия ). Мы также внесли в повестку дня и собственный проект постановления, предложив уравнять зарплату председателя Горсобрания и мэра Маарду, установив им оклад в сумме 3100 евро в месяц. Представители обеих ветвей власти должны быть равны в условиях оплаты труда. Но, к сожалению, центристские депутаты не поддержали нашу инициативу.

В последнее время тарифы на отопление в Маарду выросли в два раза, а цены на электричество в разы, но вместо адресной помощи населению центристские депутаты серьезно поднимают зарплаты руководству города. Поэтому баснословный рост зарплаты мэра вполне ожидаемо вызвал шквал критики и недовольство среди горожан.

Это серьезная нагрузка на бюджет Маарду, ведь население города с каждым годом сокращается, а уровень безработицы у нас почти вдвое выше, чем в среднем по стране. Несколько лет назад Маарду попал в пятерку беднейших самоуправлений Эстонии по уровню доходности бюджета.

Надбавка составила 7,5% или 100 — 101 евро. И это правильное решение! Если бы зарплата мэра выросла на столько же, думаю, вопросов не возникло бы. Но основная ставка мэрской зарплаты увеличилась с 3140 евро до 3900 евро, рост составил почти 25%! Однако и этого мэру показалось мало: центристская фракция представила депутатам новый проект порядка оплаты труда как мэра, так и председателя Горсобрания, с сохранением обоим ежемесячных доплат в размере 20% от их основных окладов. То есть зарплата мэра Маарду с 1 февраля 2022 года составит 4680 евро в месяц.

Разумеется, инфляция и рост цен диктуют необходимость повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы. Другой вопрос: кому именно повышают, и на какую сумму происходит увеличение. К примеру, на заседании Городского собрания 25 января депутатами единогласно было принято решение установить новый минимальный размер оплаты труда педагогам дошкольных учреждений, воспитателям детских садов и специалистам поддержки.

Одновременно депутаты подняли не только зарплату мэру Маарду, но и повысили стоимость места в детских садах нашего города. Теперь родители будут платить за ребёнка вместо 35 евро в месяц — 40 евро, а если законные представители детей не зарегистрированы в Маарду, платить придётся уже по 100 евро за каждого малыша вместо прежних 70 евро в месяц. Конечно, это прямой удар по кошелькам родителей! Решение затронет более 700 детей.

По всей стране наблюдается тренд на снижение оплаты за посещение детского сада, а в соседних самоуправлениях, например, в Йыэляхтме, вообще эту плату отменили. Я напомнил мэрским депутатам и самому мэру Конституцию Эстонской Республики, зачитав 37 статью, и Декларацию прав человека. Согласно этим документам, каждый имеет право на образование и образование должно быть бесплатным, по меньшей мере, в том, что касается начального и общего образования. Но чиновники объясняли рост оплаты повышением минимальной заработной платы и тем, что стоимость посещения детских садов в Маарду не менялась много лет.

Мы с этим не согласились и в рамках заседания Горсовета наш избирательный союз ”Голос Маарду” внес на рассмотрение депутатов проект об отмене оплаты за место в городских детских садах по примеру Йыэляхтме. Наше предложение было вынесено на голосование, но депутаты, только что повысившие зарплату мэру, его не поддержали.

Казалось бы, это политический тупик, в который город загнал мэр Архипов и его однопартийцы-центристы. Однако, несмотря на различные политические взгляды, многие депутаты центристской фракции Маардуского Горсобрания понимают непопулярность принятых решений. Но они связаны партийной дисциплиной и зависят от мэра.

Я выступил на заседании, призвав народных избранников голосовать по совести, чтобы не было стыдно перед своими избирателями. Но, как видно по результатам голосования, мои призывы не были услышаны. Я и мои коллеги по оппозиции убеждены, что секрет успешного развития города кроется именно в руководстве.

В Маарду давно существуют проблемы с кумовством, прозрачностью принятия кадровых решений и стилем руководства. Уверен, что на пост градоначальника нужно объявить открытый конкурс. Необходимо выбирать кандидатуру мэра не по партийной принадлежности, а по уровню компетентности. Ведь нашему городу, как глоток свежего воздуха, нужен опытный управленец с высшим образованием, готовый сформировать команду эффективных менеджеров, способных решать целый комплекс проблем, ставших в Маарду хроническими.

Пока же действующая власть занята делёжкой бюджета в свою пользу, а насущные интересы горожан ей не интересны. Богатые в Маарду не плачут, а становятся ещё богаче. А вот бедные стонут и становятся ещё беднее. Что ж, как говорят в народе, сытый голодного не разумеет. Задача нашего избирательного союза ”Голос Маарду” — заставить мэра услышать другое мнение, учесть интересы всех граждан, а не только собственные, и научиться жить по совести.