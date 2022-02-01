Экс-тренера "Челси" обвинили в сексуальных домогательствах

Как сообщает источник, на одном из телеканалов израильского телевидения вышел фильм-расследование, который разоблачил 66-летнего специалиста. В данном фильме несколько женщин сообщили, что Грант воспользовался своими полномочиями и пытался их принудить к сексуальным отношениям. По их словам он предлагал продвижение по карьерной лестнице в обмен на секс. Если они отказывались, он переходил на оскорбления.

Большинство девушек, которые обвиняли Гранта, во время расследования позиционировали себя как известные журналистки, но свои признания они давали под другими именами и скрытыми лицами, а также при условии искажения голоса телевизионщиками. Журналистки заявили, что опасаются из-за последствий для своей карьеры.

Грант ответил на обвинения в свой адрес и сказал, что является общительным человеком.

"На протяжении многих лет я поддерживал отношения с женщинами. Во всех этих отношениях я очень старался относиться к ним с уважением и дружбой, и я никогда не собирался вести себя несправедливо или каким-либо образом причинить вред какой-либо женщине. Я сожалею об этом и от всего сердца извиняюсь перед всеми, кто чувствовал себя дискомфортно", — сказал Грант.

Автор, который вел расследование, журналист Хаим Этгар, заявил, что подвергся "массированному давлению" со стороны соратников Гранта, которые обращались с угрозами судебного иска.