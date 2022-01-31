Постпред Украины при ООН: Зеленский готов к встрече с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель Украины при ООН Сергей КислицаЮ передает ТАСС.
"Мой президент подтвердил недавно, что готов встретиться с российским коллегой", — напомнил Кислица. "Если у России есть какие-то вопросы к Украине, то лучше встретиться и провести переговоры, а не стягивать войска к границам с Украиной и запугивать украинский народ", — сказал постпред.
Также Кислица заявил, что Украина не планирует начинать наступления ни против Крыма, ни против Донбасса, ни где-либо еще. Он отметил, что Киев выступает за сохранение открытыми каналов связи с Москвой.
«Мы поддерживаем необходимость сохранения открытыми дипломатических каналов с Россией <…>», — заявил украинский дипломат