Новости России
31.01.2022, 21:54

Постпред Украины при ООН: Зеленский готов к встрече с Путиным

 
ФОТО: epa

Украинский лидер Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель Украины при ООН Сергей КислицаЮ передает ТАСС.

"Мой президент подтвердил недавно, что готов встретиться с российским коллегой", — напомнил Кислица. "Если у России есть какие-то вопросы к Украине, то лучше встретиться и провести переговоры, а не стягивать войска к границам с Украиной и запугивать украинский народ", — сказал постпред.

Также Кислица заявил, что Украина не планирует начинать наступления ни против Крыма, ни против Донбасса, ни где-либо еще. Он отметил, что Киев выступает за сохранение открытыми каналов связи с Москвой.

«Мы поддерживаем необходимость сохранения открытыми дипломатических каналов с Россией <…>», — заявил украинский дипломат

RusDelfi
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