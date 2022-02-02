Детский совет действует! Дети предприимчивого детского сада организуют тематические недели и ярмарки
Кохтла-ярвеский детский сад Kirju-Mirju и раквереский детский сад Rohuaia участвуют в образовательной программе «Предприимчивая школа» (Ettevõtlik Kool), которая поддерживает развитие предприимчивости в школах и детских садах. В рамках программы «Предприимчивая школа» детский сад Kirju-Mirju уделяет много внимания тому, чтобы именно дети были инициаторами, а педагоги прежде всего помогали им и направляли их. Директор этого детского сада Анне Иллопмяги считает самым важным то, чтобы учеба была связана с реальной жизнью.
«Это означает, что благодаря игре, одиночным или коллективным занятиям и решению проблем у детей появляется возможность делать реальные дела, которые заставляют их глаза сиять. Очень здорово наблюдать, как дети сами планируют, решают, выбирают и берут на себя ответственность. Даже если что-то идет не так, они знают, что это не обязательно плохо. Нужно учиться на ошибках и затем просто пробовать снова», – описывает Анне Иллопмяги их повседневную жизнь в детском саду.
Аналогично обстоят дела и в раквереском детском саду Rohuaia. По словам директора Эне Ноол, в их детском саду больше всего ценятся инициативность, сотрудничество, социальные навыки и практический опыт. Эне Ноол говорит, что детей вовлекают в самые разные занятия, связанные с жизнью детского сада. Детский совет, как они сами его называют, подал прекрасные идеи по организации мероприятий.
«Цель обучения предприимчивости заключается в том, чтобы вселить в детей желание действовать и научить их решать проблемы. В детском саду это может означать даже самостоятельное застегивание куртки, правильное снятие одежды или проявление вежливости по отношению к другим детям. Дети способны на гораздо большее, нежели мы поначалу думаем, поэтому взрослым следует смелее позволять им экспериментировать и пробовать делать разные вещи!» – говорит Эне Ноол.
Дети учатся на собственном опыте
Самые яркие и запоминающиеся дела, которыми гордятся и сами дети, рождаются как раз из их детских идей. Директор детского сада Kirju-Mirju вспоминает, например, как по инициативе детей в группах организовывались дискотеки, театр, ярмарки, совместными усилиями была написана книга, проводились недели воды, земли, хлеба и молока, а также недели научных экспериментов. Благодаря таким инициативам дети, приобретая опыт, учатся самостоятельно справляться с трудностями. Кроме того, обучение на опыте помогает им замечать ценность своего труда и труда других людей.
Хорошим примером развития предприимчивости в детском саду Rohuaia, по мнению директора, является тамошняя ежевесенняя ярмарка цветов, для которой дети в феврале-марте сажают в землю семена и следят за ростом растений. Когда растения становятся уже достаточно высокими, дети подготавливают таблички, подсчитывают цены и продают эти растения на ярмарке как рассаду. Все эти действия в игровой форме учат детей финансовой грамотности и сотрудничеству.
В прошлом году детский сад создал для обучения финансовой грамотности Торговую улицу Rohuaia, на ней были банк, магазин одежды, продовольственный магазин, аптека, кафе и салон красоты. «Мы использовали обучающую игру «Мои деньги», благодаря которой дети могли думать, сколько у них денег и что им нужно на них купить, а также что они хотели бы купить. Затем мы обсуждали, сколько денег осталось или наоборот – почему денег не осталось», – поясняет Эне Ноол.
Директора обоих детских садов считают программу «Предприимчивая школа» полезной и развивающей. «Наши педагоги смогли принять участие в ценных семинарах, и программа подарила нам новые идеи и методы, которые можно использовать при проведении и планировании учебной и воспитательной работы», – говорит Анне Иллопмяги. Эне Ноол добавляет, что их детский сад, будучи безопасной и современной средой развития для предприимчивых детей, является также надежным партнером родителей. «Мы верим, что через детей мы можем влиять также на их семьи и общину».
Программа обучения предпринимательству и развитию карьеры «Успех и действие» поддерживает школы при проведении обучения предпринимательству и развитию карьеры, а также при приоединении к программам ученических фирм Junior Achievement Eesti и к образовательной программе «Предприимчивая школа». Программу «Успех и действие» реализует Департамент по делам образования и молодежи при поддержке Европейского социального фонда. Более подробная информация: www.ettevõtlusõpe.ee/eng-rus/.