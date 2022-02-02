Программа Edu ja Tegu от HARNO
02.02.2022, 17:06

Детский совет действует! Дети предприимчивого детского сада организуют тематические недели и ярмарки

 
Детский совет в раквереском детским саду Rohuaia.
ФОТО: Детский сад Rohuaia
Все мы слышали выражение «Работа ребенка – играть». Но знали ли вы, что если задавать правильное направление, то через игру и игровые занятия можно обучать детей предприимчивости? Директора двух детских садов описывают, как в их детских садах выглядит учеба, развивающая предприимчивость, и какую пользу от нее получают дети.

Кохтла-ярвеский детский сад Kirju-Mirju и раквереский детский сад Rohuaia участвуют в образовательной программе «Предприимчивая школа» (Ettevõtlik Kool), которая поддерживает развитие предприимчивости в школах и детских садах. В рамках программы «Предприимчивая школа» детский сад Kirju-Mirju уделяет много внимания тому, чтобы именно дети были инициаторами, а педагоги прежде всего помогали им и направляли их. Директор этого детского сада Анне Иллопмяги считает самым важным то, чтобы учеба была связана с реальной жизнью.

«Это означает, что благодаря игре, одиночным или коллективным занятиям и решению проблем у детей появляется возможность делать реальные дела, которые заставляют их глаза сиять. Очень здорово наблюдать, как дети сами планируют, решают, выбирают и берут на себя ответственность. Даже если что-то идет не так, они знают, что это не обязательно плохо. Нужно учиться на ошибках и затем просто пробовать снова», – описывает Анне Иллопмяги их повседневную жизнь в детском саду.

Аналогично обстоят дела и в раквереском детском саду Rohuaia. По словам директора Эне Ноол, в их детском саду больше всего ценятся инициативность, сотрудничество, социальные навыки и практический опыт. Эне Ноол говорит, что детей вовлекают в самые разные занятия, связанные с жизнью детского сада. Детский совет, как они сами его называют, подал прекрасные идеи по организации мероприятий.

«Цель обучения предприимчивости заключается в том, чтобы вселить в детей желание действовать и научить их решать проблемы. В детском саду это может означать даже самостоятельное застегивание куртки, правильное снятие одежды или проявление вежливости по отношению к другим детям. Дети способны на гораздо большее, нежели мы поначалу думаем, поэтому взрослым следует смелее позволять им экспериментировать и пробовать делать разные вещи!» – говорит Эне Ноол.

Дети учатся на собственном опыте

Самые яркие и запоминающиеся дела, которыми гордятся и сами дети, рождаются как раз из их детских идей. Директор детского сада Kirju-Mirju вспоминает, например, как по инициативе детей в группах организовывались дискотеки, театр, ярмарки, совместными усилиями была написана книга, проводились недели воды, земли, хлеба и молока, а также недели научных экспериментов. Благодаря таким инициативам дети, приобретая опыт, учатся самостоятельно справляться с трудностями. Кроме того, обучение на опыте помогает им замечать ценность своего труда и труда других людей.

Хорошим примером развития предприимчивости в детском саду Rohuaia, по мнению директора, является тамошняя ежевесенняя ярмарка цветов, для которой дети в феврале-марте сажают в землю семена и следят за ростом растений. Когда растения становятся уже достаточно высокими, дети подготавливают таблички, подсчитывают цены и продают эти растения на ярмарке как рассаду. Все эти действия в игровой форме учат детей финансовой грамотности и сотрудничеству.

В прошлом году детский сад создал для обучения финансовой грамотности Торговую улицу Rohuaia, на ней были банк, магазин одежды, продовольственный магазин, аптека, кафе и салон красоты. «Мы использовали обучающую игру «Мои деньги», благодаря которой дети могли думать, сколько у них денег и что им нужно на них купить, а также что они хотели бы купить. Затем мы обсуждали, сколько денег осталось или наоборот – почему денег не осталось», – поясняет Эне Ноол.

Директора обоих детских садов считают программу «Предприимчивая школа» полезной и развивающей. «Наши педагоги смогли принять участие в ценных семинарах, и программа подарила нам новые идеи и методы, которые можно использовать при проведении и планировании учебной и воспитательной работы», – говорит Анне Иллопмяги. Эне Ноол добавляет, что их детский сад, будучи безопасной и современной средой развития для предприимчивых детей, является также надежным партнером родителей. «Мы верим, что через детей мы можем влиять также на их семьи и общину».

«Предприимчивая школа»
«Предприимчивая школа» – это действующая с 2006 года образовательная программа, цель которой заключается в формировании учебного процесса исходя из реальной жизни и в вовлечении учеников во все этапы и процессы развития таким образом, чтобы инициатива исходила от самих учеников и чтобы они получали радость от обучения. Школы и детские сады, входящие в сеть «Предприимчивая школа», проходят оценивание, по результатам которого им присваивается базовый, серебряный или золотой уровень предприимчивости. Учебные заведения базового уровня характеризует всестороннее осознанное развитие исходя из системы управления качеством обучения предприимчивости. Школы и детские сады серебряного уровня делятся опытом также в своем уезде, а заведения золотого уровня показывают пример, как следует обучать детей предприимчивости, и являются лидерами в этой теме как в Эстонии, так и за рубежом.

В 2021 году детскому саду Kirju-Mirju и ракверескому детскому саду Rohuaia был присвоен серебряный уровень «Предприимчивой школы». Помимо них серебряный уровень был присвоен детскому саду Voka и Вяйке-Маарьяской гимназии.

Программа обучения предпринимательству и развитию карьеры «Успех и действие» поддерживает школы при проведении обучения предпринимательству и развитию карьеры, а также при приоединении к программам ученических фирм Junior Achievement Eesti и к образовательной программе «Предприимчивая школа». Программу «Успех и действие» реализует Департамент по делам образования и молодежи при поддержке Европейского социального фонда. Более подробная информация: www.ettevõtlusõpe.ee/eng-rus/.

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