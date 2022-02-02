Детский совет действует! Дети предприимчивого детского сада организуют тематические недели и ярмарки

«Предприимчивая школа»

«Предприимчивая школа» – это действующая с 2006 года образовательная программа, цель которой заключается в формировании учебного процесса исходя из реальной жизни и в вовлечении учеников во все этапы и процессы развития таким образом, чтобы инициатива исходила от самих учеников и чтобы они получали радость от обучения. Школы и детские сады, входящие в сеть «Предприимчивая школа», проходят оценивание, по результатам которого им присваивается базовый, серебряный или золотой уровень предприимчивости. Учебные заведения базового уровня характеризует всестороннее осознанное развитие исходя из системы управления качеством обучения предприимчивости. Школы и детские сады серебряного уровня делятся опытом также в своем уезде, а заведения золотого уровня показывают пример, как следует обучать детей предприимчивости, и являются лидерами в этой теме как в Эстонии, так и за рубежом.





В 2021 году детскому саду Kirju-Mirju и ракверескому детскому саду Rohuaia был присвоен серебряный уровень «Предприимчивой школы». Помимо них серебряный уровень был присвоен детскому саду Voka и Вяйке-Маарьяской гимназии.